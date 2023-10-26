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自由開講》中共企圖透過以巴戰爭提升影響力

2023/10/26 15:29

正源

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯對以色列發動突襲，促使以色列激烈報復，雙方爆發衝突至今仍僵持不下，而筆者認為中共雖表面自稱中立，想調停停火，但實則偏袒阿拉伯國家，因為中共一直想推翻西方國家建立之秩序，阿拉伯國家自然成為中共要拉攏的對象，有更多國家支持中共，就能推動中共想在國際體制推行的改革。中共外交部在最初的聲明中，沒有譴責哈瑪斯空襲平民的行為，後來因以色列的不滿和美國的批評，才轉而對傷害平民的行為進行反對和譴責，從這點就能佐證中共想爭取阿拉伯國家的好感，爭取他們支持中共之全球構想，藉此合理化極權統治，推動中共主張的世界新秩序。

哈瑪斯對以色列發動突襲，促使以色列激烈報復，雙方爆發衝突至今仍僵持不下。（法新社）

同時，中共國營媒體大力主張，美國介入中東才是以巴戰爭的根本源頭，想扭曲事實，以減損美國在中東的影響力，但是筆者認為中共相挺巴勒斯坦的中立，勢必會疏離以色列，另在俄烏戰爭中自稱中立卻支持俄國，這種中立相信無法在國際上長久，很快就會被他國看清。但不可否認的是中共成功協調沙烏地阿拉伯與伊朗的和解，也剛主導完埃及、伊朗、阿聯酋等中東國家成為新的金磚國家，若於未來能夠在以巴衝突上發揮更多作用，勢必會衝擊西方國家，因此西方國家應認真處理以巴戰爭，不可小覷中共在中東逐漸增長之影響力。

（作者為研究生）

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