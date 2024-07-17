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自由開講》光是這一點！李遠部長與萬安市長高下立判！

2024/07/17 10:14

◎陳啟濃

文化部長李遠（小野）感慨的講出中正紀念堂的三軍儀隊走出來在廣場操練，竟然要等了44年。並作詩歌頌「大步走向民主大道」「捍衛自由民主的體制」，這是實現「去個人崇拜」、「去權威崇拜」的轉型正義目標。

然而自以為是蔣家第四代的台北市長蔣萬安，對於儀隊這樣的移出操演，意有所指地認為沒有聆聽大眾的意見，而且表示在戶外酷熱的天氣，為此感到操心，認為不妥。

圖為文化部長李遠（小野）（左）與台北市長蔣萬安。（報社合成／資料照）

部長跟市長的父親都是來自中國，屬於外省人後代，然而兩人對於台灣的認同，對於民主的體認，卻有如天壤之別，顯見格局見識的高低有所差距。

假如儀隊中有二二八受害家屬的後代，或是白色恐怖政治受難者的家屬，除了要接受軍中的辛苦操練，還為了把操演成果獻給加害者，在紀念堂內表演。內心的苦痛與不平，情何以堪。甚至還有更多千千萬萬的受難家屬，國軍儀隊為發動屠殺者辛苦操練，還表演給國際朋友觀賞。對於民主自由的台灣社會，難道不會有損形象，而且還會對於倡導人權的大大扣分。

蔣萬安難道無法理解，所謂的「去個人崇拜」、「去權威崇拜」，對於民主社會的意義有多麼重大。卻還在那邊自以為是民意的發言人。甚至還故作緊張，套上人性化的關懷，表達對於炎熱天氣操練的擔憂。比起荒誕忍辱的跟加害者致意，雖然要忍受廣場的熱氣，國軍儀隊還更能昂首挺胸，向民主致意，把成果獻給台灣人民，一切的辛苦才更值得。

（作者為政治評論員）

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