自由開講》加薩危機遷牽動世界四大戰爭熱區，臺灣應加強備戰

◎Arthur Louis

7日清晨哈瑪斯20分鐘內朝以色列發射逾5,000枚火箭彈，更派遣武裝分子跨越國界進入以國領土，造成嚴重傷亡，正式引爆加薩危機；攻擊發生後以色列隨即宣佈進入戰爭狀態，並迅速招集40萬後備軍人，及對加薩走廊實施全面封鎖，更要求各地後備軍人回國參軍，同時，黎巴嫩真主黨及敘利亞亦在邊境開始與以色列交火。

圖為加薩地區激進組織哈瑪斯的武裝分子7日攻進以色列邊界，巴勒斯坦人在一輛被摧毀的以色列戰車上慶祝勝利。（路透）

從軍事技術與武器觀察誰支持哈瑪斯？

而分析以巴衝突的擴大，除種族及宗教因素外，更應從軍事技術與武器觀察誰支持哈瑪斯；首先，哈瑪斯平日的資源累積並不超過越南游擊隊的水準，戰爭首日的大規模攻勢所需之武器裝備與資源，只可能是伊朗透過埃及邊境用數個月的時間秘密運送進入加薩走廊，而哈瑪斯利用無人機突擊以色列的作戰技術源自俄羅斯教官，使用的武器則多為伊朗、朝鮮武器，最終從中國戰前高規格接待敘利亞獨裁者，到戰爭爆發伊始，中國即稱「有一千條理由把中美關係搞好」意圖操作兩面手法，一面資助中東戰火，一面假意與西方共同反恐，重新在西方封鎖制裁中獲得喘息空間；我們可以大致描繪出該攻勢是：「俄羅斯提供技術，中國提供資金，伊朗、朝鮮提供武器及其運送管道」由「邪惡軸心」各國聯合發起的軍事行動。

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俄羅斯的目的在於開闢第二戰線分散西方壓力、中國則想複製911事件後美國發動反恐戰爭的模式，藉由提供資金引爆加薩危機，同時向西方示好的兩手操作，意圖重建「反恐統一戰線」調轉西方國家戰略重心重回中東，藉此獲得第二個「戰略機遇期」，伊朗則想藉機報復以色列9月份援助亞塞拜然在那卡地區的行動，朝鮮則能藉軍火生意賺入大把外匯。

未來戰爭走向的預判

而關於戰爭的未來走向，有鑑於戰爭首日的攻勢規模，吾人認為哈瑪斯的資源已沒有能力再發動同規模的行動，只能轉為游擊戰型態，以色列僅需舉兵進入加薩定點清剿，就足以重挫哈瑪斯，讓哈瑪斯暫時失去發動大規模攻勢的能力，僅能零星發動游擊戰；而評估主要軍事行動的進程不會超過兩個禮拜，這也是為何哈瑪斯於戰爭後直接聲明不排除和談的原因，因為哈瑪斯只負責點燃戰火，而沒有能力及資源進行長期戰爭。

局勢真正危險之處在於以色列北部邊境，諸如黎巴嫩真主黨、跟伊朗關係密切的敘利亞，在邊境皆開始跟以色列交火，同時以色列也早有準備，當前已動員了40萬人，遠超過平定加薩走廊所需；蓋因加薩走廊在軍事上屬於「絕地」易攻難守，且缺乏高價值目標，以色列的目的應是在清剿加薩走廊的同時，在敘利亞跟黎巴嫩方向報復，趁機清除邊境上的伊朗代理人，這正是以色列12日對敘利亞首都大馬士革和北部城市阿勒坡的國際機場發動空襲的原因，以色列真正的戰略重心與進攻方向將是北部的黎巴嫩及敘利亞，而非南部的加薩。

加薩危機牽動戰爭熱區，台灣加強備戰

戰爭已然擴大，對台灣而言，當前世界四大戰爭熱區（烏俄、以巴、朝韓、台海）已有兩個被點燃，勢必分散全球民主國家戰爭資源，當前中共雖未有大規模動員跡象，然難保在中共正式攻台前，會仿照以巴衝突，率先點燃朝韓緊張局勢，趁西方國家分身乏術、軍事資源分散、無暇顧及台海之際，對我國發動軍事奇襲。當前台灣除關切中東戰火是否擴大外，亦應開始觀察朝韓政治局勢，作為戰爭前夜的預警信號；而更為重要的是支持國防，全面加速建軍備戰，從根本上遏止中共犯台野心。

（軍事研究人員）

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