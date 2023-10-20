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自由開講》加薩醫院事件與資訊戰

2023/10/20 14:47

◎康駿銘

日前加薩一間醫院遭受砲彈襲擊，巴勒斯坦方在短時間內隨即指控以色列，哈瑪斯治下的加薩衛生部聲稱襲擊造成近500人死亡，當中包括患者和婦孺，稱是交戰以來最嚴重的傷亡。而在事實仍有待還原及釐清之際，煽動情緒的訊息早已經傳遍互聯網，馬上造成伊斯蘭世界的震怒。沙烏地阿拉伯、約旦、埃及等發聲明譴責以色列，而黎巴嫩、伊拉克、科威特、突尼西亞等也有數千名進行反以色列示威，加薩醫院登上了X（前稱推特）的熱搜，世界各國對此高度關注。

圖為以色列國防軍發言人哈加里，18日在記者會上公布相關證據，駁斥以軍襲擊加薩醫院的指控。（法新社）

隨著各方逐步拼湊情資，據美國的整理及分析，從地上的彈坑大小與位置判斷，該砲彈並非以色列所使用的武器，加上衛星等圖象顯示，砲彈為加薩射往以色列方向的火箭彈，並在飛行途中失效而墜落至醫院的屋頂、停車場。而從截獲的通訊內容上，指向火箭彈是由哈瑪斯的盟友 - 另一恐怖分子集團「傑哈德」（Islamic Jihad）所發射。由於哈瑪斯、傑哈德武器良率不佳，火箭彈失效、射偏其實也並非首次發生，過往從加薩射往以色列的火箭彈也曾有部份在中途失效墜落、誤炸加薩。

此外，砲彈擊中的地方是停車場以及大樓屋頂，並沒有造成樓房倒塌或巨大面積的傷害，而且點算死傷人數不但需要時間，而且在戰爭期間的混亂情況下，難以在短時間得出實際的死傷數字，而哈瑪斯衛生局在不足24小時就聲稱死亡人數高達500人，難以令人信服。這起事件成為了資訊戰如何混合在熱戰之中的又一實例。除了是借用這些畫面為以色列塑造無情濫殺的形象，同時也是要令正前往以色列進行高風險訪問行程的拜登總統難堪。然而，這種具情緒煽動力的消息傳播速度通常特別迅速，也較少轉傳者會進行事實查核，造成的傷害是不管事後真相如何都難以彌補。不論是以哈戰爭或烏俄戰爭，戰事期間的資訊定必混亂。我們台灣除了在國防、民防上應積極防備以外，安全的資訊管道對民眾避難、配合指揮也非常重要，尤其中國具有強大的資訊作戰以及網路入侵能力，錯誤的資訊將導致錯誤的判斷，後果堪虞。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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