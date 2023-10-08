自由開講》以色列遭大規模突襲的警示

◎康駿銘

巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在猶太節日西赫托拉節（Simchat Torah ）清晨對以色列發動大規模突襲，近5千枚火箭從加薩向以色列發射，槍手隨後滲入以色列南部，造成超過200名以色列人死亡，過千人受傷，部份更遭到俘虜。以色列隨即宣佈進入戰爭狀態，並進行反擊。哈瑪斯甚至發佈不少血腥、殘忍的畫面，包括把一具德籍女性的裸屍，觸發德國的介入。

以色列境內多地7日遭到恐怖組織哈瑪斯（Hamas）所發射的火箭彈攻擊，以國南部還遭武裝分子入侵。（法新社）

印度、英國、美國、歐盟、日本等表態支持以色列，聯合國安理會也召開緊急會議，譴責哈瑪斯的無差別攻擊。伊朗、巴勒斯坦、科威特、卡達等則支持另一方；土耳其、阿聯猶、埃及、中國表示雙方應克制；俄羅斯稱正在聯絡兩方進行協調。然而，以巴衝突多年來並未解決，面對這次如此大規模的突襲，以色列的情報系統竟無法作出預警，原因值得關注。與此同時，也可以預期以色列將作出猛烈反擊，或引發中東未來的大變局。

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遺憾的是，近年來整個世界出於宗教、種族、意識形態的分歧或權力鬥爭的戰事爆發不斷，烏俄戰爭、亞美尼亞與亞塞拜然的衝突、蘇丹內戰、尼日政變等，已經造成大量人命傷亡、難民們無家可歸，也反映聯合國、國際公約等在維護世界和平上日漸變得無效、各國無法團結一致對侵略者作出有效反制，更甚者是中俄兩個世界大國牽頭破壞世界秩序，而那些虛偽「反戰份子」也是推波助瀾的幫兇，更遑論那些支持侵略的共犯。

我們台灣的處境，實際上與以色列並無太大差異，一直處於準戰爭狀態。不同的是，以色列人有聞名於世的良好教育及主體意識，值得我們參考借鏡。世界各地烽煙四起，中國獨裁者面臨國內統治危機，加上解放軍近來動作頻頻，台灣人應居安思危，積極改革國防，強化心防，提升整體韌性應付隨時突如其來的危險。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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