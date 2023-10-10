自由開講》以巴衝突就是兄弟爭產

◎周志道

哈瑪斯突襲以色列，再次引發震驚世界的以巴衝突，究竟和平是否有解？恐怕要從歷史中找答案。

哈瑪斯突襲以色列，再次引發震驚世界的以巴衝突。圖為7日巴勒斯坦哈瑪斯武裝份子突破加薩邊境進入以色列管轄境內。（美聯社）

我們先來了解其地理位置。以色列位於亞歐大陸交界處，其國家位處阿拉伯半島西北角、地中海東岸和紅海亞喀巴灣北岸，與巴勒斯坦領土（約旦河西岸、加薩走廊）交錯相鄰，北接黎巴嫩，東北鄰敘利亞，東與約旦接壤西南則為埃及西奈半島。現居住於此主要為猶太人及巴勒斯坦人。

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以色列領土範圍約為台灣面積的2／3，根據聯合國1947年巴勒斯坦分治決議，以色列面積1.5萬平方公里。經過四次以阿戰爭後，以色列目前實際控制面積包括約旦河西岸約2.5萬平方公里，以色列的經濟中心為特拉維夫，而耶路撒冷則為其首都、各政府機構所在地。

激進組織哈瑪斯所藏身的加薩走廊，是西奈半島東北部，地中海沿岸，占地365平方公里的區域，地理上西邊為地中海，南邊連結埃及，其他邊境則被以色列所包圍。人口約2百多萬，也就是約略就是台東縣土地的10分之1，人口則是台東縣人口的10倍，地狹人稠。四周陸地被高牆鐵絲網所包圍，海岸線被以色列所控制，境內沒有機場，被人權組織稱為地球上最大的監獄，相對於以色列GDP約6萬美元，巴勒斯坦只有3千美元，人民生活困苦過著近乎難民般的生活。

巴勒斯坦的政權，長期由1994年諾貝爾和平獎得主阿拉法特所領導的巴勒斯坦解放組織所控制，2004年阿拉法特死後，鼓吹伊斯蘭至上、誓死要奪回地中海到約旦河西岸的哈瑪斯，在系列衝突中擊敗了較為溫和、贊成與以色列分治的法塔赫，此後巴勒斯坦政權一分為二，哈瑪斯控制加薩走廊，法塔赫則退守約旦河西岸。

承認巴勒斯坦為國家的，多為回教國家，以及中國等共產國家為首的極權國家，還有非洲各國，但歐美及其他民主國家幾乎都不承認。

2011年聯合國教科文組織通過投票表決，接納巴勒斯坦為該組織正式會員，2012年聯合國大會表決巴勒斯坦國升格為「非會員觀察國」。

理解以巴問題，不能忽略一個重要的因素，就是人口激增導致的矛盾白熱化。在20世紀初，居住在以色列土地上的猶太人不到十萬人，遠低於居住於此的六十萬巴勒斯坦人，1948年以色列建國時，許多猶太人從各地返回，此時猶太人約為六十萬，巴勒斯坦人有一百二十萬人，由於以色列人口的出生率為全球已開發國家最高，到2023年時居住在以色列的猶太人已增加逼近千萬人，土地不敷使用，所以以色列人的新屯墾區及活動範圍，不斷向巴勒斯坦人社區逼近，使得衝突加劇。

根據多份基因分析研究，現在的猶太人跟巴勒斯坦人擁有與其他種族所沒有的共同的基因特徵，證實巴勒斯坦人跟猶太人在約二千多年多前是同一家人。但由於猶太人篤信猶太教，巴勒斯坦人篤信回教，導致語言、生活習慣及文化漸行漸遠，再加上雙方教義，甚至法律規定彼此不得通婚，造成融合更加不易，於是在兩千年後，為爭奪同一居住地互相殘殺，冤仇越結越深。排除其他政治勢力的介入，以巴衝突的最根本原因，恐怕還是兄弟為了爭祖產打得你死我活，最為傳神。

（醫師）

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