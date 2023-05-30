自由開講》權力平衡是台海安全的唯一保障！

◎劉博文

有美國「外交教父」之稱的季辛吉（Henry A. Kissinger）於上周（5/27）歡度百歲大壽。季辛吉曾於上世紀七0年代先後擔任尼克森與福特總統的國安顧問和國務卿。任內對打開美中建交大門、緩和冷戰時期之美蘇關係、結束越戰等都扮演了重要的角色。做為一位國際關係現實主義均勢理論大師，季氏於卸任公職後仍積極活躍於國際關係政策舞台。近年針對中美權力平衡議題，明確反對美國對中國採取包圍式對抗。日前於百歲壽辰時受訪時，更表示台灣問題「除了交給時間外，別無他解」。

有美國「外交教父」之稱的季辛吉（Henry A. Kissinger）於上周（5/27）歡度百歲大壽。季辛吉曾於上世紀七0年代先後擔任尼克森與福特總統的國安顧問和國務卿。（美聯社）

季辛吉15歲時為逃避納粹對猶太人採取之迫害而以難民身份移居美國。無獨有偶的於1990年代擔任柯林頓政府國務卿的歐布萊特（Madeleine Korbel Albright；1937-2022）則是另一位出身於中歐的「難民國務卿」。歐布萊特原籍捷克斯洛伐克，幼年時期為躲避納粹戰火及共產主義，與家人顛沛流離，最終才落腳於美國。面對後冷戰期間的國際局勢，歐氏始終主張美國必須以展現自身實力之方式來捍衛世界秩序。於其去世之前仍不忘警告普廷勿入侵烏克蘭，以免「犯下歷史性錯誤」。

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面對後冷戰期間的國際局勢，歐布萊特始終主張美國必須以展現自身實力之方式來捍衛世界秩序。於其去世之前仍不忘警告普廷勿入侵烏克蘭，以免「犯下歷史性錯誤」。（法新社）

除了以上兩位國務卿，還有一位來自中歐波蘭的布里辛斯基（Zbigniew K. Brzezinski；1928-2017）亦是美國近代國際關係學大師。布氏於上世紀70年代出任卡特政府國家安全顧問。布氏主張為了打倒主要敵人可以與任何不同理念的陣營共同聯合。於1970年代以打「中國牌」方式聯中制俄。對於促進中國改革開放及蘇聯解體後烏克蘭主體性之確立有重大影響。

這三位出身中歐的國際關係學者型外交領袖，主導並影響長達半世紀的美國外交政策。各自幼年時期的戰亂經歷對於其外交政策理念之影響至為深遠。三人均主張美國應採取追求權力平衡的現實主義路線。然而或許三人在歐洲經歷了戰後蘇聯勢力入侵的切身之痛。因而一廂情願的希望能拉攏中國共同平衡蘇聯。卻完全沒預想到中國崛起後對世界安全所造成的威脅。

布里辛斯基於上世紀70年代出任卡特政府國家安全顧問。布氏主張為了打倒主要敵人可以與任何不同理念的陣營共同聯合。於1970年代以打「中國牌」方式聯中制俄。對於促進中國改革開放及蘇聯解體後烏克蘭主體性之確立有重大影響。（路透社）

為了追求台海和平維護國家安全，台灣必須要確保自身具備足夠的「權力」。不論是軍備武器的硬權力，還是經貿科技的軟權力，甚至於合縱連橫的同盟權力。總之，權力平衡才是台海和平安全的唯一保障。

（美國加州律師）

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