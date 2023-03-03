自由開講》台灣準備好了嗎？

陳喬琪

過年的假期間親友聚餐，兩國的局勢常常成為話題。兩國會不會開打？有人說會，有人說不會。

台灣是獨立的國家，保衛國家是國民的責任，假如真的在台灣周邊或台灣本島發生熱戰，自己的國家一定是自己救的。我們準備好了嗎？（路透社）

九合一的地方選舉的時候，在野黨的卸任總統講的最辛辣，他喊：「票投民進黨，青年上戰場」。很多人以為只有飛彈或是砲彈打過來才叫做開戰，事實上兩國已經開打了，只是很多人用鴕鳥心態在逃避而已，譬如中國共產黨說「台灣是中國的一部分」，七十年從不放棄軍事手段統一，軍機與軍監不分假日隨時騷擾，還有洗腦式的「認知作戰」，其實是利用各種媒體平台，每天提供假消息娛樂消遣許多台灣人，這些動作難道不是作戰動作嗎？一定要炸彈飛到頭上才算開戰嗎？

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俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，讓世界自由民主國家與台灣人看得更清楚，專制極權國家沒有甚麼事情做不出來的。

幾天前，日本經濟新聞就以「台灣未知的真面目」為題，報導軍方消息人士指出，高達九成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態，又說：「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」。看了這樣的報導，令人瞠目結舌！更有美國華盛頓郵報從北京報導，台灣向美國採購的66架新造F-16戰機將於2026年全數交機完成，但正面臨戰機飛行員人數不足的窘境。

不論這些國外媒體的報導真實性如何，我們要落實國防的硬體軟體裝備，確實是當務之急，我們平民也要有「全民防衛動員」的心理準備。

1971年季辛吉密訪中國的背後邏輯是說，「讓中國富裕會使其民主化，早日實現世界和平」，但是三十年來讓利富裕起來，並沒有使中國變得文明，反而成為世界的亂源，不只流出武漢肺炎病毒造成全球性流行病、使用高空氣球侵犯與監視他國領域等等，讓世界更加動盪不安。

台灣靠著人民的勤奮，造就1980年代至今的經濟盛況，成為已開發國家的一員。國際局勢的變化，使得世界的民主國家正視台灣主權獨立的事實。各國政要相繼來訪，顯示台灣在國際的重要性。美國國務卿布林肯在今年2月24日表示，「全球之所以如此擔心台海爆發危機，是因為這不是中國大陸內政，而是攸關全世界，中國大陸侵台將為全球經濟帶來災難性後果」。美國總統也至少五次聲明：中共若對台灣動武，美軍將會介入。這是美國最近戰略清晰的表達。

台灣是獨立的國家，保衛國家是國民的責任，假如真的在台灣周邊或台灣本島發生熱戰，自己的國家一定是自己救的。我們準備好了嗎？

（精神科醫師兼任教授）

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