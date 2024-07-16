晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

思想坦克》鍾明軒與底層網紅

「那些從默默無名、一路培養出死忠粉絲的網紅，通常屬於以下任一族群：時尚迷、社運人士、勵志大師、專業部落客、健身名人、財富先知或模特。」──《底層網紅》，希米恩‧布朗
思想坦克

思想坦克

2024/07/16 09:14

SAVOIR／影樂書年代誌總編輯

2020年，鍾明軒的人生達到了高峰，他與蔡英文總統合作影片《總統我來了！》，在這支影片中，他表現出對香港抗爭的關心，與蔡英文對談交流民主的價值，以及如何保護台灣。

對於一個口號是「做自己」、「我決定我是誰」的網路名人來說，這段經歷讓他近來發佈「中國很好」、「眼見為憑」的炎上影片顯得更加諷刺，你不知道哪個版本的鐘明軒才是在做自己。

時間往回推到2012年，當時年僅13歲的鍾明軒在網路上發佈了自己唱李佳薇的〈煎熬〉的影片，因為自稱歌手，但表現沒有特別好，而備受嘲笑，奇怪的是，他就從這次被大家取笑的事件中漸漸取得知名度，成為一個真正的「網路紅人」。

鍾明軒。（資料照）

成名過程中，他曾與其他網路名人合作，包括鄧佳華與法拉利姊，從這樣的組合，不難看出鍾明軒一開始的名氣本質是什麼──笑柄。在上傳〈煎熬〉影片受人嘲笑，被稱為「煎熬弟」之後沒多久，他原本就有情緒問題的母親投水自盡，這讓鍾明軒日後得以從浮誇可笑的青少年，轉型成為所謂的「勵志網紅」。

大眾媒體在鍾明軒母親生前訪問過她，問鍾為什麼小小年紀就熱衷成名，她回答：「我想他其實只是想賺點錢。」鍾明軒來自藍領勞工家庭，母親經營美容院，父親離異再娶。母親過世之後一陣子，他繼續了網路表演，並且順勢發明出了一種後設的話術：「進演藝圈是母親的遺願」、「為了媽媽繼續努力追夢」。

鍾明軒2012年時除了「做自己」之外沒有表現出特別的才華，2024年還是如此。他對世界沒有更深刻的看法，他沒有訓練出更專業的表演技巧，什麼都沒有。但是其實現代的網路名人不太需要才華，你不需要長得真的很好看、不需要懂很多、不需要精湛的歌喉或舞藝，唯一需要的只有那份「不繼續上傳影片博取關注我會死」的執著。

這是一個「全體真人實境秀」的年代，金卡戴珊在推出真人秀節目之前嚴格來說其實誰也不是，卻憑著一股「大家都要看我」的氣勢成為話題之王，賺進大把鈔票。若你仔細思考，陳沂或者愛莉莎莎也是完全一樣，現代的成名術說穿了就是「Fake it till you make it」，一票沒有價值、沒有重要性的人，透過裝出「我過得超好」的假象以及製造莫須有（甚至是刻意作假引發）的衝突，收割網路使用者的情緒──無論是喜愛、崇拜、唾棄或者厭惡，原地自封為王。

愚人之王

與愛莉莎莎這樣出身於富裕中產家庭、受過人文社會科學高等教育，卻背棄一切良知的人相比，我並不覺得鍾明軒特別值得譴責。

愛莉莎莎（左）。（翻攝自YouTube）

很多人可能會問，鍾明軒憑什麼自稱「國際美人」，又憑什麼獲得關注。這要回到他一開始的「人設」來談，從表演失敗的〈煎熬〉之後，鍾明軒漸漸找出適合他的網紅成名之路──頌揚自己的陰性氣質，誇讚自己的外貌，毫不避諱的坦承自己是雙性戀。

鍾明軒踩在社會的缺口之上，亦即當時欠缺一個「勇敢做自己的非典型性別者」，克服家庭悲劇，每天頌揚自己有多棒。2019年甚至出了一本書，名為《我決定我是誰：在負能量爆表的人生路上，我不活在別人的嘴裡！》。他就這麼剛好成為了「酷兒勵志模範」，同時兼具了《底層網紅》所歸納的兩種白手起家網路名人性質──社運人士、勵志大師。

但讓人遺憾的是，「網紅口味」的「社運人士」常常並不是現實生活中真正的社運人士。社會的改變無法僅靠一兩支說要做自己的影片、以及一股腦情緒性的「按讚、轉發」促成。當然，有網路的力量幫襯，社會運動可能會進行的更順利，但除了手指運動之外，還有法規的倡議、政策的改革、對政府的遊說等等更實際的事情要做。

換句話說，鍾明軒的成名其實是一種公民社會集體欠缺思考的結果，並不是有個貌似代表性少數的網紅每天拍自己生活的心得感想，就表示這個社會即將變得更多元又進步，他「說了什麼」、「思考了什麼」依然是重要的。更有甚者，鍾明軒如果是普通的順性別異性戀女性，擁有完全一樣的經歷跟才華程度，同樣自封是「國際美人」，絕對不可能與總統蔡英文、勞動部部長許銘春合拍影片。

多元社會的假象

現代的身分政治帶來嶄新的愚人之王。越是自詡進步多元的社會，「身分」越容易成為紅利。所有「進步議題」都能收納成資本主義商品的一環，任何所謂的挫折、逆境與痛苦，都只是讓商品錦上添花。但有什麼好怕的？至少我們有「充足的代表性人物」不是嗎？

「身分代表性」就等於「社會進步程度」這種主張和論述的虛偽可見一斑。關上網路，校園內對表現陰柔氣質男孩的同儕排擠依然存在，認為女性和其他性少數族群「享有太多特權」的人依舊不會改變看法，而此次鍾明軒對中國發表走馬看花言論的結果，可能反而更加深某些人心中酷兒與國族意識不能共容的偏見。

問題並不是出在鍾明軒身上，就像社會面臨的大部分問題都不是出在個人身上。有什麼樣的社會就有什麼樣的網紅。差別只是在於，有些時候網紅已經學會了說你喜歡聽的話（像是「黑人的命也是命」讓一個與受害者徹底無關的帳號爆紅大賺其錢），讓你以為這世界正在往好的方向走，以為每個發表影音圖文、每個按讚轉發開啟小鈴鐺的人都對於正義、真理有共識。

但其實從來都沒有。

本文經授權轉載自【思想坦克】SAVOIR 〈鍾明軒與底層網紅

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書