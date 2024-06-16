自由開講》中共邀請台灣網紅赴中 統戰背後的軟實力操作

◎ 林哲宇

近期，網紅波特王爆出， 中共政府欲邀請臺灣網紅赴大陸旅遊並進行宣傳， 引起臺灣社會廣泛關注與討論；本文將探討中共為何採取這種策略， 其背後的目的及其可能帶來的影響。

近期，網紅波特王爆出，中共政府欲邀請台灣網紅赴大陸旅遊並進行宣傳，引起社會廣泛關注與討論。（取自臉書）

一、改變認知，宣傳「中國」思想：

中共邀請臺灣網紅赴大陸遊玩的行為，顯然不是單純的旅遊交流， 而是具有明確的政治目的，中共長期以來對臺統戰工作持續不斷， 旨在通過各種方式拉攏臺灣民眾，尤其是影響力巨大的網紅群體， 以達到改變臺灣民眾對中國態度的目的。

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二、取得認同，抓住意見領袖：

臺灣網紅在年輕人中有著強大的影響力， 其言論和行為能直接影響粉絲的觀點和態度，邀請他們赴大陸遊玩， 通過展示中國的發展成就和現代化生活方式， 可以有效地提升中國形象，減少臺灣民眾對中國的敵意， 甚至取得文化認同。

三、轉移焦點，降低負面聲浪：

中共的這一統戰策略並不僅僅是文化交流這麼簡單， 中共也希望通過網紅的影響力，來影響臺灣的輿論走向， 特別是在一些敏感的政治議題上，減少對中共的不利報導， 甚至在某些方面爭取支持者。

四、製造分歧，激化國內紛亂：

中共通過這種方式還希望製造臺灣內部分歧， 網紅的行為容易引發臺灣社會的兩極化反應， 一些人可能會認為這些網紅是被中共收買或利用的， 從而引發不滿和對立，進一步加劇臺灣內部的意見分歧和矛盾。

五、經濟互動，強化對臺控制：

經濟層面也是中共的一個重要考量，吸引臺灣人來中共旅遊、 投資和工作，不僅能促進兩岸經濟交流和融合， 也能增加中共對臺灣的影響力，這種經濟上的互動， 有加深兩岸關係作用，進而實現中共以經逼和之政治目的。

中共邀請臺灣網紅赴大陸遊玩並進行宣傳， 看似一場簡單的跨境交流活動， 背後總額隱藏著複雜的統戰策略和軟實力操作， 臺灣民眾需要保持警惕，認知到背後的政治意圖， 並以理性和批判的態度看待這些行為，唯有如此， 才能在兩岸政治攻防中保持清醒，不受中共認知戰影響。