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自由開講》支持藝史系更名 再創人文新AI

2024/06/19 10:03

◎黃斐新

近日國立大學歷史系招生議題，引發社會討論人文學科的未來發展。有鑑於學術研究典範轉移，跨領域的專業整合與研究，已經成為學術研究領域的現在進行式。如：科技與社會研究（STS, Science, Technology and Society），便是打破學科的疆界，透過跨領域的實踐，當科技與社會學相遇，兩者相互加持，共創加乘效果的倍數效益。由臺灣STS研究社群推行的STS讀本《科技渴望社會》與《科技渴望性別》，便是透過跨領域的研究，指出看似中立客觀絕對的科學與科技，事實上承載著社會與政治的權力結構和意識型態，而這就是人文學科發展的利基，獨立思考與批判思維。

然而，即使如此，人文學科的學生，於畢業典禮撥穗儀式穿著學士袍領取畢業證書之後，一轉身立刻面對的就是工作職場，一個可以學以致用並貢獻社會的工作。以「文化部文化資產局古蹟修復工程工地負責人培訓班招生簡章」為例，其「受訓人員資格」規定之一，要求「專科以上學校古蹟修復、文化資產、古蹟藝術修復、土木、建築、營建、水利、環境或相關系、科、所畢業，並於畢業後二年以上土木或建築工程經驗者。」反之，若藝術史學系學生在校即修畢文化資產相關課程，在申請古蹟修復工程工地負責人培訓班時，卻可能會受限於學系名稱無「文化資產」這四個字，而面臨學科分界的「玻璃天花板」，造成學系名稱「名實不符」的窘境。

國立臺南藝術大學於2003年成立全國唯一的藝術史學系，更於2020年增設「藝術史評與古物研究博士班」，完整培育博碩士與學士的藝術文化專業人才。然而，當今國際思潮走向與國家文化政策計畫經費，牽動藝文社會環境轉變。誠然，藝術文化人才無法自外於社會，再者社會需要藝術文化人才的創造力和想像力，再創人文新AI（Art Innovation）。

國立臺南藝術大學。（截圖自國立臺南藝術大學教務處臉書粉專）

國立臺南藝術大學藝術史學系提案更名，由「藝術史學系暨藝術史評與古物研究碩博士班」調整為「藝術史與文化資產學系暨藝術史評與古物研究碩博士班」。

身為人文學科學生，支持藝史系更名，再創人文新AI。

（作者為國立臺南藝術大學藝術史學系藝術史評與古物研究博士班）

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