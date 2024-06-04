自由開講》黃仁勳真該替藍白立委上公民課！

◎蕭嘉弘

AI教父黃仁勳在台大體育館演講，科技大老雲集，現場座無虛席，在演講中一句「謝謝你台灣」，極力挺台灣，感動了所有人，更是兩次秀出台灣地圖，讚台灣世界支柱，愛台之心，溢於言表。

近日AI教父黃仁勳在台大體育館開講，在演講中一句「謝謝你台灣」，極力挺台灣，感動了所有人，更是兩次秀出台灣地圖。（歐新社）

「三兆男」黃仁勳成功在台灣掀起AI熱，並且向世界介紹行銷，成功連結台灣與AI，九歲移民美國，中文自謙不太行，也只會說些簡單台語，但愛故鄉，珍愛台灣的心，實在令台灣的國會諸公汗顏！因為這些藍白立委，才上任的第一個新會期，就毫不遮掩的上演中共代理人的角色，置眾多法案，特別是民生相關議案於不顧，唯恐天下不亂！只知違憲擴權，侵害人民權益，做立委太上君，國家內耗，以順主子中國的意，整個台灣的亂源就在台北的立院。

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來台參加台北國際電腦展的黃仁勳，真該替這些不做事害台，只顧自己潛在中國利益的藍白立委上課！這些人雖然身在台灣，長在台灣數十年，吃台灣米，或說台灣話，但卻甘願吸黨國體制的奶水成長，不自知或反省，一心只向極力想奪台的中國靠攏。告誡他們要多用點心，心多向著台灣，多思索台灣的未來，協助台灣解決內外在紛擾，打造好國好民，來影響全世界。

共產北韓施放「垃圾穢物氣球」到敵對的南韓，讓南韓一晚就截獲超過600個，並試射短程彈道飛彈，多管齊下，干擾南韓。中國除了派共機不間斷擾台，更要讓台灣的立法機關癱瘓，諸公才「生雞卵無，放雞屎有」，正是中國在台擺放和收買的另類垃圾穢物，對台灣人民的怒吼，視而不見，他們真該好好用心學習，愛台黃仁勳的身教和言教。

（作者為語文工作者）

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