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自由開講》藍委硬推二兆交通法案 還不如緊盯現有高鐵延伸進度

2024/06/02 16:34

◎葉宇晉

國民黨立院黨團總召傅崐萁喊出花東三大交通法案「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道 6 號東延花蓮建設特別條例草案」，合計經費逾 2.5 兆元，一定要在本（2024）年7月16日會期結束前通過，並要求在10年內完工。筆者認為，三大交通建設均未經過可行性評估、綜合規劃、環境影響評估等程序，若冒然通過法律，將引發另一波爭議。

立法院國民黨團總召傅崐萁提出花東交通三法，他昨（1日）預告，「7月16日本會期結束前一定過」。（資料照）

過去國內執行重大交通建設經驗，通常需經過漫長政策形成及規劃作業。以高鐵延伸屏東為例，前屏東縣縣長潘孟安宣稱從2005年爭取，歷經14年，行政院2019年南延方案定案、2020年核定可行性研究、2021年啟動綜合規劃，同步辦理環境影響評估，相關作業仍進行中。後續尚有土地徵收、施工作業，「力拚」2029通車，前後要歷時至少25年。可見，要求行政機關10年內完成花東三大交通法案，以行政機關既有行政效率及能力，無異於痴人說夢、緣木求魚。

花東三大交通法案任一案，不管在工程技術、環境影響、預算規模，都比高鐵延伸屏東困難數倍，事實上，就算可行，凝聚路線共識，加上實質施工，合計也要耗時30年以上。「宏觀經濟之父」約翰．梅納德凱恩斯（John Maynard Keynes）曾經說過：「In the long run, we are all dead.」 （從長遠看來，我們都作古了。）這並非目光短淺或缺乏遠見，而是不管經濟或交通建設等擴張性政策，要著重實際可行，短期可獲得成效。

高鐵延伸屏東從2019年定案至今超過4年，均尚在紙本作業（paperwork）。本年初民進黨立委徐富癸質詢高鐵延伸屏東進度，時任交通部長王國材答復「環評到了尾端」，意指快可施工。但近半年來，交通部鐵道局官網最新進度仍為「環境部於112年3月23日、112年6月15日召開本計畫範疇界定會議，環評範疇界定指引表經委員討論修訂後同意定稿，完成範疇界定。」然後，就沒然後了。傅大總召要推進環島高速鐵路建設，在這個環節就卡關了。奉勸國民黨要提出虛無縹緲的交通法案前，不如切實要求交通部儘快完成正在進行的高鐵延伸案，不是更有意義嗎？

（作者為公務員

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