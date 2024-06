自由開講》藍委硬推二兆交通法案 還不如緊盯現有高鐵延伸進度

◎葉宇晉

國民黨立院黨團總召傅崐萁喊出花東三大交通法案「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道 6 號東延花蓮建設特別條例草案」,合計經費逾 2.5 兆元,一定要在本(2024)年7月16日會期結束前通過,並要求在10年內完工。筆者認為,三大交通建設均未經過可行性評估、綜合規劃、環境影響評估等程序,若冒然通過法律,將引發另一波爭議。

立法院國民黨團總召傅崐萁提出花東交通三法,他昨(1日)預告,「7月16日本會期結束前一定過」。(資料照)

過去國內執行重大交通建設經驗,通常需經過漫長政策形成及規劃作業。以高鐵延伸屏東為例,前屏東縣縣長潘孟安宣稱從2005年爭取,歷經14年,行政院2019年南延方案定案、2020年核定可行性研究、2021年啟動綜合規劃,同步辦理環境影響評估,相關作業仍進行中。後續尚有土地徵收、施工作業,「力拚」2029通車,前後要歷時至少25年。可見,要求行政機關10年內完成花東三大交通法案,以行政機關既有行政效率及能力,無異於痴人說夢、緣木求魚。

花東三大交通法案任一案,不管在工程技術、環境影響、預算規模,都比高鐵延伸屏東困難數倍,事實上,就算可行,凝聚路線共識,加上實質施工,合計也要耗時30年以上。「宏觀經濟之父」約翰.梅納德.凱恩斯(John Maynard Keynes)曾經說過:「In the long run, we are all dead.」 (從長遠看來,我們都作古了。)這並非目光短淺或缺乏遠見,而是不管經濟或交通建設等擴張性政策,要著重實際可行,短期可獲得成效。

高鐵延伸屏東從2019年定案至今超過4年,均尚在紙本作業(paperwork)。本年初民進黨立委徐富癸質詢高鐵延伸屏東進度,時任交通部長王國材答復「環評到了尾端」,意指快可施工。但近半年來,交通部鐵道局官網最新進度仍為「環境部於112年3月23日、112年6月15日召開本計畫範疇界定會議,環評範疇界定指引表經委員討論修訂後同意定稿,完成範疇界定。」然後,就沒然後了。傅大總召要推進環島高速鐵路建設,在這個環節就卡關了。奉勸國民黨要提出虛無縹緲的交通法案前,不如切實要求交通部儘快完成正在進行的高鐵延伸案,不是更有意義嗎?

(作者為公務員)

