自由開講》黃仁勳稱「臺灣是非常重要的國家」：中國網友炸鍋

◎茜茜

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在上月26日抵臺後，多次公開發表支持臺灣的言論，他稱讚臺灣在科技與創新領域的貢獻，並強調臺灣對全球半導體產業的重要性；黃仁勳的這些言論引起了廣泛關注，尤其是他直言「臺灣是非常重要的國家」這句話，更是引發了大量中國小粉紅的不滿和崩潰。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月26日抵台，一舉一動都是各界關注焦點。不過因為他日前在鏡頭前直言「台灣是非常重要的國家」，瞬間引起大批中國網友崩潰不滿。（資料照）

挺臺言論對中國的影響

黃仁勳的挺臺言論對中國造成了顯著的影響，中國政府一向堅持「一個中國」的政策，對任何涉及臺灣主權的言論都非常敏感，然黃仁勳的言論卻挑戰了中國的底線，可能會引發中國政府對輝達的反制措施，例如限制輝達在中國市場的業務；此外，這些言論也可能激發中國國內的民族主義情緒，對輝達在中國的品牌形象產生負面影響。

請繼續往下閱讀...

挺臺言論對臺灣的影響

黃仁勳的支持對臺灣而言是一種強大的背書，特別是在國際舞臺上，臺灣一直尋求在國際社會中獲得更多的認同和支持，黃仁勳的公開表態有助於提升臺灣的國際地位；同時，這些言論也增強了臺灣民眾對自身國家地位的信心，並促進了臺灣在半導體產業中的領導地位。

臺灣該如何與黃仁勳合作

臺灣應該積極與黃仁勳及其公司輝達合作，推動雙方在科技創新、半導體研發等領域的合作，這些合作不僅能促進臺灣的科技發展，還能進一步鞏固臺灣在全球供應鏈中的重要地位，具體合作方式可以包括共同設立研發中心、培訓計劃以及技術交流等；此外，臺灣政府也可以通過政策支持和優惠措施，吸引更多國際科技巨頭來臺設立據點。

向世界展示臺灣的民主主權

臺灣應透由黃仁勳等國際知名人士的支持，向世界展示臺灣是一個擁有民主和主權的國家，可以通過國際媒體、外交活動以及國際會議等多種渠道，積極宣傳臺灣的民主制度、經濟成就和文化魅力；此外，臺灣也應該加強與其他民主國家的聯繫，形成更廣泛的國際支持聯盟，共同應對來自中國的壓力和挑戰。

黃仁勳的挺臺言論對臺灣和中國都有深遠的影響，臺灣應該抓住這一機會，與輝達展開深度合作，同時加強國際宣傳，讓世界更好地了解和認同臺灣的主權地位。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法