自由開講》香格里拉對話的未來區域情勢走向

◎陳俊

在今年香格里拉對話會議上，各國高層代表就多項重要議題交流，引發各界高度關注，這次對話不僅反映當前區域情勢的複雜程度，也凸顯美中關係的微妙，尤其美國與中共更是印太區域安全關鍵，也是此次香格里拉對話值得深入探討之處。

圖為美國國防部長奧斯汀（左）與中國防長董軍（右）五月卅一日在新加坡召開的「香格里拉對話」安全會議場邊舉行雙邊會談。（歐新社）

美中關係未來發展如何？

美中兩國雖然在地緣戰略中存在嚴重分歧，但目前仍保持著必要的溝通與合作，此次香格里拉對話，美方代表強調要避免兩國陷入新冷戰，雙方應該保持理性溝通，維持良性互動，足以表明美國暫不希望與中共展開全面對抗，而是希望在部分領域保持有限合作，然兩國在意識形態、政治體制及區域勢力角逐等因素仍存在矛盾關係，難以在短期內化解，因此美中關係前景仍存在諸多不確定性。

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南海紛爭的新動向

南海問題一直是美中兩國外交博弈的重點，此次香格里拉對話，中方再次強調南海諸島及其附近海域屬中共權力範圍，不會容忍任何對該區域構成威脅或挑釁的外力干涉，而美方則堅持在南海維護自由開放的印太互動，雙方在南海問題上的立場依舊針鋒相對。不過，值得關注的是，在區域安全穩定方面，美中雙方似乎達成部分共識，均強調要避免在南海問題上發生軍事衝突，維護地區和平，也代表未來南海問題的發展可能朝緩和雙方分歧及共同維持區域穩定的方向發展。

臺海局勢引發關注

臺海問題一直是美中關係的核心，此次香格里拉對話，美方雖再次重申一中原則，但也強調會繼續為臺提供必要的防禦武器，中方則重申反對任何形式的臺獨分裂活動，必將誓死捍衛國家主權和領土完整，雙方在臺海問題的立場依舊針鋒相對。儘管如此，在表述臺海問題時，雙方似乎在用字遣詞上更為針著，避免直接使用過於挑釁的字眼，也表明即便在敏感議題上，美中雙方也在努力保持剋制，遏制局勢升高的風險。

結語

此次香格里拉對話反映當前區域情勢仍處於複雜和不確定性，美中在關鍵議題上的矛盾依舊存在，但雙方均努力保持必要溝通管道，避免局勢惡化，因此在區域局勢未來的發展仍須密切關注。

（作者為國際情勢研究員）

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