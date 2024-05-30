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自由開講》從即將到來的香格里拉對話，看美中台三方關係

2024/05/30 09:30

◎陳俊

一年一度的香格里拉對話會將於5月31至6月02日在新加坡舉行，香格里拉對話是美中防長互動的重要場合，據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發布消息指出，今年開會的內容包括美國在印太地區的戰略夥伴關係、亞太地區建立安全合作、跨地區安全秩序挑戰、中共與全球安全及維持印太區域穩定等議題，由此推斷，美中兩國防長可能舉行面對面會晤，並討論台灣及南海等關鍵議題，也是美中兩軍是否能恢復互動交流的關鍵，以此推斷香格里拉對話後三方的關係。

一年一度的香格里拉對話會將於5月31至6月02日在新加坡舉行，中國國防部長董軍（中）將應邀出席。（美聯社）

美中矛盾難以改善

從美中角度來看，雙方在台海問題上的矛盾依舊僵持不下，中方堅持「一個中國」原則，反對任何形式的台獨立場，而美方則支援台灣維護自身民主價值與身處第一島鏈的重要使命，在美中激烈的戰略競爭下，印太區域中的台海議題儼然成為雙方最敏感的爭議領域，儘管香格里拉對話維持各國防長的溝通渠道，但在各國利益面前，要有實質上的改善，仍面臨重重挑戰。

台灣應維持定力謀求突破

對於台灣而言，在美中關係持續緊張的情勢下，此時更應保持戰略穩定態度，維護台海和平也是當前的首要任務，而台灣也應尋求突破，加強與美方的安全合作，尤其須強化自我防衛能力，深化與區域盟友的關係，台灣政府也應呼籲人民軍民同心支持國防的重要性，只有在鞏固內部團結與周邊國家維持良好關係，台灣才能在這場美中博弈中爭取最大空間。

三方經濟交流面臨挑戰

美中台三方在經濟領域的合作也面臨不少挑戰，美中貿易戰持續，美方對中共技術出口管制不斷升級，必然會影響到台灣企業的供應鏈，而台灣自身也面臨產業升級與全球供應鏈轉換等諸多挑戰，如何在美中衝突中尋求生存和發展空間，也考驗台灣的智慧。

美中兩軍互動正處在高度複雜的關鍵時期，今年美中兩國元首順利會晤，全面恢復交流，另在台海等問題上美軍仍堅持維護，因此即使美中雙方有交鋒，也是立場交流，香格里拉對話雖為美中雙方提供對話機會，但要改善對台海議題的理念實屬不易，而台灣此時更應強化建軍備戰與外交關係，謹慎關注兩岸關係，只有這樣，美中台三方才能在諸多挑戰中保持和平。

（作者為國際情勢研究員

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