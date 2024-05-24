自由開講》中國軍演武嚇不會使臺灣人民屈服

◎宮臨冬

賴清德總統在520就職演說中提出「兩岸互不隸屬」的主張，隨即引發中國的新一波軍事動作。5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織了大規模的「聯合利劍-2024A」軍事演習，涵蓋陸軍、海軍、空軍和火箭軍，並在臺島周邊進行聯合海空戰備警巡等科目。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校更表示，此次演習是對「臺獨」勢力的懲戒，也是對外部勢力干涉的警告。

中共解放軍東部戰區近日宣布，5月23、24日在台灣海峽，台灣北部、東部、南部及金門、馬祖、烏坵、東引島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。 （圖取自中共解放軍東部戰區公眾號）

中國選擇在臺灣周邊區域進行軍演，不僅在演習區的劃定上，嚴重侵犯我國在國際法上所享有的權利，阻礙了印太地區最繁忙海空航道之一的正常運作，嚴重影響全球的航運及貿易，破壞區域的和平與安全。對於中國極其不負責任的行為，台灣人民均應嚴厲譴責。

請繼續往下閱讀...

中國的真實意圖

筆者研判，中國此次針對臺灣的軍演，並不是單純的威嚇，藉口就職演說「懲戒臺獨勢力」只是中國的藉口，中國真正的意圖是多方面的：

首先，中國對臺灣的軍事威脅持續多年，且不斷升級。中共試圖將臺灣海峽內海化，否定其國際水道的現狀，從而影響國際社會在臺海的海、空自由航行權利。此次演習更以具體行動企圖常態化這一行為，以改變臺海兩岸的現狀。

其次，中共此次軍演也是其長期準備的侵臺行動劇本的一部分。除了動員陸軍、海軍、空軍和火箭軍，還結合認知作戰手段，在5月23日0747時，同步動員中國全網及我國多家親中媒體大肆報導、散播恐懼，企圖威嚇臺灣民心士氣。

最後，中國的演習範圍刻意選在台灣周邊海域，明顯是為了嚇阻其他國家介入其犯臺意圖，演練其反介入／區域拒止（A2／AD）戰術，顯示出其在西太平洋地區的地緣戰略野心。

中共的擴張野心

而近年中國之行為及企圖早已不局限於臺灣。中國正一步步將東海、臺海及南海連成一線，欲將其變為中國的內海。近年來，中共解放軍軍演多次穿越第一島鏈，並推動與索羅門等太平洋國家簽署安全協議，顯示中國正在太平洋建立戰略據點。威權主義的擴張也延伸至東南亞、南亞，甚至非洲及拉美區域。中國對臺行為只是藉口，其野心不會止於臺灣，所造成的損害也不僅限於臺灣，所有愛好自由民主的國家必須合作，共同研議因應之道。

臺灣堅守民主價值

作為主權獨立的國家，臺灣有權與其他國家進行交往，並透過國際參與對國際社會作出貢獻。臺灣人民有權透過民主制度表達其國民意志，中國無權干涉也不能改變。我國前後任政府一向秉持「四個堅持」應對兩岸關係，即「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持臺灣的前途，必須遵循臺灣人民的意志」。

臺灣的韌性與信心

在歷次應對中國軍演過程中，臺灣人民、社會、軍隊與政府展現了韌性和信心，並沉著應對。中國試圖讓臺灣人擔心害怕，但我們沒有被嚇倒，更不會被擊倒；對臺灣人而言，「自由民主的價值存在於我們的DNA，沒有人可以奪走」。

臺灣將繼續堅持自由民主的生活方式，以堅定信心捍衛主權領土，維護安定繁榮的生活。希望國際社會採取行動，共同遏制中國不負責任的對臺恫嚇及對外擴張，共同維護印太區域的自由開放與穩定繁榮。

臺灣人民的決心與信念，是對抗威權主義最強大的武器。無論中共如何加強軍事威脅，臺灣都不會屈服。中國的武嚇無法改變臺灣追求自由民主的決心，我們將繼續與國際社會攜手，捍衛區域和平與穩定。

（軍事研究人員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法