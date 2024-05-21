自由開講》「中國」加大對臺施壓，制裁美企背後有何意圖？

◎茜茜

5月20日「中國」再度對臺灣施加壓力，昨日「中國」商務部宣布將三家美國軍事企業列入不可靠實體清單，這種行動旨在對抗美國對臺軍售，並利用此中方式削弱臺灣的防衛能力；然而，「中國」此舉不僅無助於解決兩岸問題，反而加劇了區域及臺海緊張局勢。

中國商務部20日宣布將3家「參與對台軍售」的美國企業列入「不可靠實體清單」。（法新社）

第一，「中國」對美國軍事企業的制裁是其對臺政策的一部分，其試圖以經濟手段打擊美國對臺灣的支持，被列入不可靠實體清單的企業將面臨諸多限制，包括進出口限制和商業活動受阻，此舉顯示「中國」正試圖通過經濟懲罰手段來施壓美國，阻止美國對臺軍售；然這種經濟制裁不僅影響到企業自身，也對中美雙邊貿易和全球供應鏈產生負面影響。

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第二，「中國」的這種舉動進一步證明其對臺灣的敵視態度；「中國」一再強調「一個中國」的政策，也試圖孤立臺灣，迫使其他國家承認其對臺擁有主權；然事實上，臺灣在國際上擁有相當的影響力和支持，「中國」的威脅和制裁只會讓更多國家意識到臺灣的處境，並進一步加強對臺灣的支持，「中國」的做法不僅無法達到預期效果，反而適得其反。

第三，「中國」的制裁行動反映出其對臺政策的困境，「中國」在軍事、經濟和外交方面不斷對臺灣施壓，但始終未能改變臺灣的現狀；然而，臺灣在國際社會中的地位依然穩固，且民眾對「中國」的敵視態度日益強烈，「中國」也應認識到，威脅和制裁無法解決兩岸問題，唯有通過和平對話和互信機制才能實現兩岸關係的真正改善。

第四，「中國」對臺灣施壓的行動不僅影響到兩岸關係，也對區域安全構成威脅；臺海地區的和平與穩定對亞太地區乃至全球都有重要意義，「中國」的制裁和軍事威脅不僅加劇了臺海的緊張局勢，也將引發周邊國家採取反制的措施，進一步破壞了區域的和平與穩定；國際社會應該共同譴責「中國」的挑釁行為，並呼籲各方保持克制，通過對話解決爭端。

最後，面對「中國」的制裁和威脅，臺灣也應堅定信念，加強自身防衛能力，並持續尋求國際支持；臺灣在面對「中國」壓力時展現出的韌性和決心值得肯定，政府應繼續推動國防現代化，並強化與盟友之間的合作，積極參與國際組織和多邊機制，提升自身的國際地位；同時，臺灣也需加強內部團結，凝聚共識，共同應對外部挑戰。

（研究生）

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