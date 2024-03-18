自由開講》從多角度看中共武統臺灣的可能性

◎林哲宇

前（16）日半島電視臺發布一則新聞指出，中國民眾對於武力統一臺灣不感興趣，且認為解決國內問題比統一臺灣更為重要。報導中訪問相關人士表態，雖不排除有炒作可能性，但仍可從近年趨勢分析中共對臺武統的意圖與可能性。

前（16）日半島電視臺發布一則新聞指出，中國民眾對於武力統一臺灣不感興趣，且認為解決國內問題比統一臺灣更為重要。（美聯社）

首先，從國艦國造的角度來看，近年來臺灣在軍事工業方面取得了長足的進步，不僅能自主研發生產飛機等武器裝備，還積極進行潛艦國造計畫，提升了自身的防禦實力。這使得中共面對臺灣時不得不考慮到臺灣的國防能力。

請繼續往下閱讀...

其次，美軍駐臺也是制衡中共武統臺灣的重要因素之一。美國與臺灣之間有著密切的安全合作關係，美軍在臺灣地區有著一定規模的駐軍，提供臺灣軍隊培訓、裝備支援等方面的協助，這不僅顯示了美國對臺灣的支持，也對中共進行武統行動形成了一定程度上的威懾效果。

最後，中共自身的經濟問題也限制了其武統臺灣的可能性。中共近年來面臨著經濟急遽放緩、債務問題加重等多重困境，需要投入大量資源來維護國內穩定和經濟發展，如果中共選擇武統臺灣，必定徒增不必要的軍事和經濟成本，反而對於中國經濟穩定和政治合法性造成嚴重衝擊。

綜觀以上三個考量，顯見中共不可能武統臺灣的原因是多方面且複雜的，因此，中共實現武統的可能性極低，和平穩定的解決方式才是更加可行和理性的選擇。

（政大政治系學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法