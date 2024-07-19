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自由開講》打破傳統訓練模式 漢光演習無劇本

2024/07/19 08:30

◎張亞柔

漢光演習是台灣年度最大規模的軍事演習，主要目的在於展示台灣捍衛國家主權的決心。藉由年度漢光演習，檢驗及強化國軍面對各種突發狀況的應處能力、驗證防衛計畫的妥善性，藉此提升國軍整體防衛作戰能力。

今年的漢光演習特別強調「無劇本」預演，「無劇本」不代表完全不準備，而是不讓操演官兵「預先」知道狀況。圖為澎湖路上處處可見戰車移動。（記者劉禹慶攝）

今年的漢光演習特別強調「無劇本」預演，「無劇本」不代表完全不準備，而是不讓操演官兵「預先」知道狀況，因此，部隊官兵必須根據所有可能發生的狀況、敵軍攻擊的方式或途徑進行判斷，加強演練應處作為，就像學校的考試，老師只會告知學生考試範圍，學生必須針對所有考試範圍內可能出現的題目加強研讀，以獲取好成績。部隊則是用擬真操演的方式，進行實兵、實時和實地的訓練，取代過去預先得知狀況的演練方式，增加臨場應變力。

此次模擬實戰場景，動員後備部隊進行協同作戰，檢驗各軍種之間的協同作戰能力，確保台灣面對突發狀況時，各部隊能夠有效地聯合作戰。

此外，演習涉及的範圍還包括民用設施和場地，如交通、機場等，這些演習狀況必須提前公告，才能將對民眾的影響降至最低，並確保相關設施的正常運作。

漢光演習顯現台灣的防衛能力和決心，透過實兵對抗和無劇本預演，增強台灣的防禦能力，且國軍應對突發狀況的能力也將大幅提升，將對中共造成嚇阻作用，並提高中共攻台的成本和風險，同時向國際社會傳達台灣捍衛主權的堅定立場。

（作者從事自由業）

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