自由開講》環太平洋軍演：自由世界的霸氣宣示

◎方凱弘

中國，這個在世界舞台上頻繁使用武力、經濟和外交手段來霸凌近鄰的國家，如今迎來了強有力的回應。美國領銜的環太平洋軍事演習（RIMPAC），於夏威夷海域震撼登場，這場全球最大規模的海軍演習，象徵著自由世界的團結與決心，絕不容許任何霸凌行為肆意猖狂。

兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）近日在夏威夷群島及周邊區域登場，共有29個國家超過2萬5000人參演。圖為2018年的環太平洋軍演。（法新社檔案照）

全球最大規模的海軍演習 29國聯手秀肌肉

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這次參與演習的國家數量空前，共計29個國家聯手展開，共同捍衛印太地區的和平與穩定。數據顯示，40艘水面艦艇、150架飛機、3艘潛艇及25000名軍事人員集結一堂，規模之大令人嘆為觀止。而其中不乏英國、法國、巴西和以色列等非太平洋國家，顯示出這次演習的國際影響力與廣泛支持。

值得注意的是，中國並未被邀請參加。回顧2014年和2016年，中國曾獲邀參與，但卻將其視作收集情報的機會，甚至在國際水域建立更多人工島嶼並軍事化，這些行徑讓美國及其盟友們感到受騙。今年，中國再次缺席，這是一種象徵，更是一種警告：自由世界不會容忍侵略與霸凌。

這次軍演的目的是明確的——向中國發出強烈的訊息，敦促其停止對鄰國的霸凌行為。事實上，中國近來在台灣周邊頻繁進行軍事演習，並以水砲攻擊菲律賓船隻，這些行為無疑引起了國際社會的強烈不滿。參與軍演的各國希望通過這種方式，向中國展示自由世界的堅定立場，不容許任何國家破壞地區和平。

智利海軍准將格雷羅在談及這次演習時表示，歡迎所有在太平洋有利益並且遵守共同價值觀的國家參加，這一表態無疑強調了此次演習的包容性與合作精神。而大西洋理事會印太安全倡議主任加勞斯卡斯則指出，參加軍演的國家有著共同利益，要威懾並對抗威脅著印太自由開放的中國侵略。

這次軍演的參與國家中，包括以色列的加入，引發了親巴勒斯坦活動人士的抗議。馬來西亞總理在面對抗議者時表示，儘管馬來西亞將繼續為巴勒斯坦人民仗義執言，但也需理性行事，考量不參加大型軍事演習的實際影響。這一發言體現了參與國家在追求國際正義與自身利益之間的平衡。

從數據上看，本次演習無疑是一場浩大的軍事秀，但其背後的意義卻更為深遠。根據美國國防部的數據顯示，自2001年至今，中國在南海地區的軍事設施建設費用已超過百億美元，並在該地區建造了數十個人工島嶼，這些島嶼上的軍事設施包括機場、港口和導彈基地，對周邊國家的安全構成了嚴重威脅。這些數據無疑支持了國際社會對中國軍事擴張的擔憂，也使得此次軍演更具正當性。

「環太平洋軍演」（RIMPAC）近日在夏威夷群島正式啟動。圖為參與演習日艦的視角。（路透）



環太平洋軍演的影響不僅限於軍事層面，更是一種政治和外交上的宣示。它表明，面對中國的霸凌行為，國際社會不會袖手旁觀，而是會聯合起來，共同捍衛地區和平與穩定。這次演習也為那些受到中國威脅的國家提供了強有力的支持，讓他們看到希望和力量。

總結來看，環太平洋軍事演習是一場對抗霸凌的正義行動，彰顯了自由世界的力量與決心。在這個動蕩的時代，只有通過合作與團結，我們才能有效應對威脅，維護和平與繁榮。而中國，也應該從中吸取教訓，停止其侵略與霸凌行為，否則將面臨更加嚴厲的國際制裁與抵制。

正如那句話所說：「如果你想要和平，就要做好戰爭的準備。」希望中國能夠明白這一點，不要一意孤行，最終害人害己。自由世界已經表明了態度，接下來，就看中國的選擇了。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）



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