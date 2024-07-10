晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》環太平洋軍演：自由世界的霸氣宣示

2024/07/10 16:30

◎方凱弘

中國，這個在世界舞台上頻繁使用武力、經濟和外交手段來霸凌近鄰的國家，如今迎來了強有力的回應。美國領銜的環太平洋軍事演習（RIMPAC），於夏威夷海域震撼登場，這場全球最大規模的海軍演習，象徵著自由世界的團結與決心，絕不容許任何霸凌行為肆意猖狂。

兩年一度的環太平洋演習（RIMPAC）近日在夏威夷群島及周邊區域登場，共有29個國家超過2萬5000人參演。圖為2018年的環太平洋軍演。（法新社檔案照）

全球最大規模的海軍演習 29國聯手秀肌肉

這次參與演習的國家數量空前，共計29個國家聯手展開，共同捍衛印太地區的和平與穩定。數據顯示，40艘水面艦艇、150架飛機、3艘潛艇及25000名軍事人員集結一堂，規模之大令人嘆為觀止。而其中不乏英國、法國、巴西和以色列等非太平洋國家，顯示出這次演習的國際影響力與廣泛支持。

值得注意的是，中國並未被邀請參加。回顧2014年和2016年，中國曾獲邀參與，但卻將其視作收集情報的機會，甚至在國際水域建立更多人工島嶼並軍事化，這些行徑讓美國及其盟友們感到受騙。今年，中國再次缺席，這是一種象徵，更是一種警告：自由世界不會容忍侵略與霸凌。

這次軍演的目的是明確的——向中國發出強烈的訊息，敦促其停止對鄰國的霸凌行為。事實上，中國近來在台灣周邊頻繁進行軍事演習，並以水砲攻擊菲律賓船隻，這些行為無疑引起了國際社會的強烈不滿。參與軍演的各國希望通過這種方式，向中國展示自由世界的堅定立場，不容許任何國家破壞地區和平。

智利海軍准將格雷羅在談及這次演習時表示，歡迎所有在太平洋有利益並且遵守共同價值觀的國家參加，這一表態無疑強調了此次演習的包容性與合作精神。而大西洋理事會印太安全倡議主任加勞斯卡斯則指出，參加軍演的國家有著共同利益，要威懾並對抗威脅著印太自由開放的中國侵略。

這次軍演的參與國家中，包括以色列的加入，引發了親巴勒斯坦活動人士的抗議。馬來西亞總理在面對抗議者時表示，儘管馬來西亞將繼續為巴勒斯坦人民仗義執言，但也需理性行事，考量不參加大型軍事演習的實際影響。這一發言體現了參與國家在追求國際正義與自身利益之間的平衡。

從數據上看，本次演習無疑是一場浩大的軍事秀，但其背後的意義卻更為深遠。根據美國國防部的數據顯示，自2001年至今，中國在南海地區的軍事設施建設費用已超過百億美元，並在該地區建造了數十個人工島嶼，這些島嶼上的軍事設施包括機場、港口和導彈基地，對周邊國家的安全構成了嚴重威脅。這些數據無疑支持了國際社會對中國軍事擴張的擔憂，也使得此次軍演更具正當性。

「環太平洋軍演」（RIMPAC）近日在夏威夷群島正式啟動。圖為參與演習日艦的視角。（路透）

環太平洋軍演的影響不僅限於軍事層面，更是一種政治和外交上的宣示。它表明，面對中國的霸凌行為，國際社會不會袖手旁觀，而是會聯合起來，共同捍衛地區和平與穩定。這次演習也為那些受到中國威脅的國家提供了強有力的支持，讓他們看到希望和力量。

總結來看，環太平洋軍事演習是一場對抗霸凌的正義行動，彰顯了自由世界的力量與決心。在這個動蕩的時代，只有通過合作與團結，我們才能有效應對威脅，維護和平與繁榮。而中國，也應該從中吸取教訓，停止其侵略與霸凌行為，否則將面臨更加嚴厲的國際制裁與抵制。

正如那句話所說：「如果你想要和平，就要做好戰爭的準備。」希望中國能夠明白這一點，不要一意孤行，最終害人害己。自由世界已經表明了態度，接下來，就看中國的選擇了。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書