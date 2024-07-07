自由開講》譴責中共拿國內法當「武器」！／台灣議題不再僅是主權問題

◎張亞柔

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春強調，台灣議題在美國政治中已成為舉足輕重的一環。台灣議題的全球化已超越了單純的主權之爭，而是專制與自由之間的衝突。台灣人民已發展出獨立的主權意識，這一點在國際社會中得到了廣泛的認可和支持。

哈德遜研究所中國中心與國防安全研究院在台北舉辦的「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」吸引了國內外專家和學者的參與。曾擔任美國前國務卿蓬佩奧中國政策首席顧問的余茂春在會上分析了美國對中、對台政策的變化。他指出，美國在2017年川普政府執政後，對台政策從模糊轉向清晰，這反映了美國民主、共和兩黨在對中、對台政策上的高度一致性。

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余茂春進一步指出，台灣議題已經全球化，不再僅僅是主權問題，而是自由與專制的衝突。這一觀點促使美國知識界和政治界重新思考何種條件下可以出現主權。他強調，美國立國的根本原則是主權在民，因此台灣問題的解決必須由兩岸人民共同決定。台灣人民自1980年代末期以來已經形成了獨立的主權意識和民主社會，這一點在國際上得到了認可。

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春強調，台灣議題已經全球化，不再僅僅是主權問題，而是自由與專制的衝突。（中央社）

針對北京日前發布的「懲治台獨22條意見」，國防院執行長陳明祺指出，中共的這一法律戰是對台整體作戰的一環，必須放在輿論戰、法律戰、心理戰的「三戰」脈絡中加以認知。他表示，台灣人民通過選舉等民主程序行使主權，尋求鞏固民主自由的生活方式。國防院與國外智庫進行的兵棋推演表明，中共發動渡海作戰的難度高、失敗機率大，中共也認識到這一點。因此，中共的法律戰旨在讓台灣人民認為保護民主自由不值得，從而放棄抵抗。

總統府發言人李問在會上以英文發表看法，指出國際社會譴責中國將國內法武器化。儘管中國沒有權力和能力在台灣執行這些法律，但台灣政府會評估民眾在海外所面臨的風險，並持續關注中國對台灣進行的法律戰。李問強調，台灣更需要與盟友共享價值，堅守自由民主的立場，共同抵抗中共的法律戰和輿論戰，維護自由民主的價值。

總統府發言人李問在會上以英文發表看法，指出國際社會譴責中國將國內法武器化。（路透社）

國際社會普遍譴責中共的「懲治台獨22條意見」，認為這是對國際法和基本人權的嚴重侵犯。這種法律戰試圖削弱台灣人民對民主自由的信心，但也引起了國際社會的廣泛關注和支持。台灣需要與國際盟友加強合作，共同維護自由民主的價值，抵制中共的專制擴張。

（作者為自由業）

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