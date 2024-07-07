自由廣場》為中共開國門？／藍委提案「引狼入室」

◎ 曾建儒

讀了國民黨立委陳雪生和陳玉珍等人所提出的《離島建設條例》修正案後，筆者不禁感到震驚與憤怒。這樣的提案無異於打開了台灣國門，讓中企輕鬆進入，這難道不是在為中國搭建一座現代版的「特洛伊木馬」嗎？

這項提案開了四道門，每一道門都在削弱台灣的國安防線。

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第一道門就允許中企參與離島公共建設，這裡面的危險在於，條例中排除了《政府採購法》限制，也排除了兩岸人民關係條例第四十之一條的規定，這意味著中企可以毫無障礙地參與台灣的公共工程。

數據顯示，目前中企在全球基建市場中的佔比高達廿％，擁有雄厚的資金和技術，也有深厚的國家背景，這樣的企業進入台灣公共建設，無疑潛藏巨大的國安風險。

第二道門是得標的中國廠商可輸入中國機具、技術和操作人員，這直接排除了兩岸人民關係條例第十和第十一條。數據顯示，二○二二年中國的技術輸出總額達到三千億美元，但這些技術背後的數據安全和操作風險卻難以控制。想像一下，這些中國技術人員在台灣的基建項目中，會不會成為情報收集的前哨站？

第三道門更令人震驚，條例允許中企的貨物和人員進入台灣的限制水域和飛航情報區域，等於把台灣的國防機密暴露在中國眼皮底下。根據國防部的數據，台灣每年因情報洩露而損失數十億新台幣，提案若過，這個數字恐再攀升。

第四道門提到，台灣的民間機構也可適用規定，這意味著台企只要和離島地區的項目合作，也可帶入中國的技術和人員。無疑是在為中企在台灣的擴張提供便利，而台灣的中小企業將在這種不公平的競爭中恐怕逐漸被排擠出市場。

此外，澎湖、金門和連江的高等教育機構還可專案申請招收中生，並不受招生名額限制。根據教育部的數據，目前台灣的大學生中，中生比例約為二％。提案若通過，這個比例將迅速上升，對台灣的教育資源和學生結構帶來影響。

綠委王定宇直言，這無異於打造中國版的「特洛伊木馬」。國民黨的提案，是在幫助中國移除台灣的國安保護，讓中企輕鬆進入台灣。他還質疑，這樣的提案到底是為了誰的利益？

作為台灣的公民，我們有責任和義務站出來，反對這樣有損國家利益的提案。我們應該透過各種渠道，向政府和立法院表達我們的聲音，讓更多的人了解這項提案的真相和危險。

總之，陳雪生和陳玉珍的這項提案，不僅僅是一次立法修正，更是一場關乎台灣未來的重大挑戰。讓我們一起站出來，捍衛我們的家園，拒絕這樣的「福國利民」，避免成為真正的「引狼入室」。

（作者為國會助理）

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