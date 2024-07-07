自由開講》環太平洋軍演：跨國海上軍演 確保亞太和平

◎危妮郝

齊心協力確保亞太地區安全

「環太平洋軍演」（RIMPAC）近日在夏威夷群島正式啟動，這一由美國主導的全球最大跨國聯合海上軍事演習，今年已是第29屆。演習期間，來自29國的40艘水面艦艇、3艘潛艦、150餘架飛機及逾25000名官兵參與，展示了強大的多國合作與協同能力。這一演習的核心目標是強化合作關係，確保海上航道與海洋安全。

「環太平洋軍演」（RIMPAC）近日在夏威夷群島正式啟動。圖為參與演習日艦的視角。（路透）

中共侵略行徑對區域和平的威脅

新加坡副總理顏金勇在5月24日的《日經論壇》上表示，隨著美中競爭加劇，臺灣已成為亞洲最危險的引爆點之一，任何臺海衝突將對全世界帶來可怕後果。除臺灣海峽外，朝鮮半島、釣魚臺及南海也成為潛在的衝突熱點，而這些問題均與中共有直接或間接的關係。近年來，中共在東海、臺海與南海的侵略行徑，已為區域和平穩定投下變數。這些行為讓環太平洋軍演變得尤為重要，其目的在於維持印太地區的和平穩定。

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環太平洋軍演的戰略目標

本屆環太平洋軍演以「齊心夥伴：整合與備戰」為主題，強調多國合作與信任的重要性。透過軍事相互操作能力的提升，實現各自國家的目標，加強一體化、準備就緒的聯盟夥伴關係。大西洋理事會印太安全倡議主任加勞斯卡斯強調，參演國家有著共同的利益，而中共長期以來的侵略行徑，威脅印太地區的自由與開放，必須給予嚴重警告。

實兵演練展示美軍軍事能量

環太平洋軍演的演習課目包括反潛、水面、兩棲登陸等多領域作戰，以及航艦打擊群多軸防禦和實兵演練。本屆演習中的一個重要亮點是「擊沉」美軍4萬噸級退役巨型兩棲突擊艦「塔拉瓦號」。這艘軍艦和中共現役航艦或兩棲攻擊艦噸位相當，中共極有可能在臺海衝突中使用這些艦艇。此次演習向北京傳遞了明確訊息，展示美軍應對大型艦艇的軍事能量，在衝突一開始就有能力擊沉中共所有艦隊。

國際社會對中共擴張行徑的警惕

「國際評估與戰略中心」（CSIS）高級研究員理費學禮認為，環太平洋軍演意在傳達一個重要訊息，即中共在西太平洋地區的擴張必將遭受阻止和挫敗。北京當局聲稱其軍事戰略方針是防禦性的，奉行和平外交政策，不侵略其他國家。然而，中共近年的擴張行徑與此宣言背道而馳，其建造航空母艦、發展遠洋海軍，並在海外建立軍事基地的行為，顯示其侵略野心。

多國參與展示全球對中共的不滿

此次軍演共有美國、加拿大、英國、法國、德國、日本、南韓、澳洲等29國參與，這些國家來自環太平洋地區以及南美洲、南亞與歐洲，顯示全球對中共乖張行徑的普遍疑慮。一旦中共掌控東亞與第一島鏈，將對全球政經局勢造成災難性影響。國際社會日益理解臺灣安全繁榮對世界至關重要，並在各大國際領袖會議上重申臺海和平穩定的重要性。

臺灣的關鍵地位與全球影響

臺灣在全球半導體產業中具有關鍵地位，全球最先進的3奈米製程半導體超過九成在臺灣生產製造。即使各國加速扶植自身晶片產業，也無法完全放棄對臺灣的依賴。一旦臺灣發生戰爭，將嚴重衝擊相關產業供應鏈，全球經濟必將倒退。此外，臺灣海峽與南海為重要海洋通道，扼控東亞經濟命脈，全球大量海上貿易在亞太地區進行，其重要性不言而喻。

環太平洋軍演對北京的堅定訊息

綜言之，一旦北京冒著巨大損失的風險入侵臺灣，將對我國、印太區域甚或全世界帶來災難。而環太平洋軍演向北京傳達了堅定訊息，即美國及盟友在臺灣出現任何緊急狀況時，皆已做好應變準備。全球民主陣營不會冷眼旁觀，任由中共遂其軍事擴張和侵略野心。

（作者為學生）

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