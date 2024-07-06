自由開講》余茂春呼籲國際合作 應對中國海上擴張

◎茜茜

澎湖漁船在公海作業，中國海警船亦步亦趨。（漁民提供）

中國海警近年來在周邊海域的執法行動屢屢引發國際爭議，美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春表示，這些行動已經成為一個國際性問題，鼓勵臺灣應在自己的海域合法執法，並聯合其他國家共同應對中國的海上擴張行為，余茂春的發言引起廣泛關注，本文將觀察並深入分析其發言的影響層面，並強烈譴責中共對臺灣的頻繁襲擾。

余茂春點出，中國海警的執法行動不僅對臺灣構成威脅，也對日本、菲律賓、南韓、印尼等國家造成困擾，儼然已成為國際性問題，這一點揭示了中國在海上挑釁行為的全球影響，並呼籲各國聯合起來應對中國的擴張行為，余茂春的警告對促進國際社會的合作具有重要意義，各國需要認識到單獨應對中國挑釁的局限性，聯合起來才能有效遏制中共的侵略行徑。

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哈德遜研究所中國中心主任余茂春5日出席「中國法律戰與反分裂國家法對印太區域的危害國際研討會」，並致詞。（中央社）

臺灣的應對策略

臺灣必須在自己的海域內加強合法執法，同時積極與其他國家合作，應對中國的挑釁行為，余茂春建議臺灣加強自身的海上執法能力，這不僅是維護主權的需要，更是對抗中國擴張的重要手段，臺灣應該利用國際法和多邊機制，強化國際合作，增加自身的國際支持度，臺灣的合法執法行動將向世界展示其堅定的立場和決心，並在國際社會中樹立正面形象。

國際社會的聯合行動

余茂春強調，中共最害怕的就是國際社會的聯合行動，歷史經驗證明，中共在面對多國聯合應對時，往往會收斂其挑釁行為；例如，美國曾聯合阿根廷、巴西、日本等國對抗中共的非法捕魚行為，迫使中共在這些國家的海域內不敢再肆無忌憚，國際社會必須認識到這一點，只有通過聯合行動，才能有效遏制中共的擴張行為，保護各國的海上權益。

強烈譴責中共的挑釁行為

中國海警的頻繁挑釁行為對臺灣和其他周邊國家構成了嚴重威脅，破壞了地區的和平與穩定，中共的這種行為不僅僅是對臺灣主權的侵犯，更是對國際法和國際秩序的公然挑戰，國際社會應該對中共的這種擴張行為予以強烈譴責，並呼籲更多國家加入到對抗中共挑釁行為的行列中來，只有通過國際合作，才能有效制止中共的侵略行徑，維護地區的和平與穩定。

余茂春的發言強調了中國海警執法行動的國際性影響，呼籲臺灣加強海域內的合法執法，並聯合其他國家共同應對中共的挑釁行為，這一呼籲對促進國際合作、增強臺灣的應對能力具有重要意義；同時，國際社會也應該對中共的挑釁行為予以強烈譴責，通過聯合行動來維護地區的和平與穩定，中共的擴張行徑不得人心，國際社會必須聯合起來，共同遏制這一威脅，以確保世界的安全與秩序。

（作者為研究生）

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