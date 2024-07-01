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自由廣場》（李筱峰專欄）被遺忘的歷史，被亂套的現實

2024/07/01 05:30

◎ 李筱峰

中共最近立法要懲處「台獨頑固分子」，最重處死刑！我想提醒習近平們，以下中共當年的言行，是不是主張台獨的頑固分子？

一九二八年四月台灣共產黨在上海法租界成立，揭櫫政治大綱包括「台灣人民獨立萬歲」、「建立台灣共和國」。當時的中共還派代表彭榮參加台共的成立大會。

一九三六年七月十六日毛澤東在答覆美國記者Edagar Snow的採訪時說：「中國必須立刻收復全部的失地，不僅在保衛我們長城以內的主權。…但是我們並不將中國以前的殖民地朝鮮包括在內。不過，假使朝鮮人要想掙脫日帝國主義的枷鎖，我們對他們的獨立鬥爭自然將加以熱烈的援助。對於台灣也是如此。」（詳見Red Star Over China）

一九三八年十月毛澤東鼓勵「朝鮮、台灣等被壓迫民族」爭取獨立。他呼籲說「中、日兩大民族的人民大眾及朝鮮、台灣等被壓迫民族…共同努力，建立共同的反侵略統一戰線」（詳見中共中央政治局擴大會議上的報告〈抗日民族戰爭與抗日民族統一戰線發展的新階段〉）。

一九四一年六月，周恩來在〈民族至上與國家至上〉一文中明白表示中國除了要追求自己的獨立自主，也要支持其他民族國家的獨立解放運動。這些運動包括：朝鮮、台灣的反日運動，巴爾幹與非洲民族國家的反德、義侵略…。

一九四五年四月廿三日起，中共召開第七次全國代表大會，曾刊載一份文件—〈台灣等國留延黨員致中共七大大會祝賀詞〉，簽發賀詞的「台灣等國」包括台灣、菲律賓、越南、泰國、馬來亞、荷印、緬甸。明確表示中共長期支持包括台灣的東方各民族的獨立運動（見一九四五年五月一日《解放日報》）

一九四七年台灣爆發二二八事件，三月八日中共《解放日報》發表社論，引用毛澤東廣播講話：「我們中國共產黨所領導的武裝部隊，完全支援台灣人民反對蔣介石和國民黨的鬥爭。我們讚成台灣獨立，我們讚成台灣自己成立一個自己所要求的國家。」

當年中共支持台灣獨立，現在卻要嚴懲「台獨頑固分子」，多麼弔詭的歷史與現實。

說到歷史，很多人對歷史無知，卻拿來亂套，例如前陣子那位中共高金禮聘的代言人，不知納粹歷史，卻拿來套在最反納粹的賴總統頭上；最近有一份「中共在台代言報」刊出一篇文章，大肆吹捧中國已經有能力上月球採樣，台灣卻還停留在「青鳥」運動。把這兩碼事比在一起已經夠可笑，作者還把青鳥運動比喻成中共當年的「文化大革命」！

他不知道由獨夫毛澤東發動歷時十多年的文革，死了多少人嗎？中共元老葉劍英曾在內部會議中透露，文革整了一億人，死了兩千萬人；鄧小平也曾向外國記者承認，「文化大革命真正死了多少人，那可是天文數字，永遠都無法估算的數字。」

台灣的青鳥活動有死一人嗎？那只是一般民主國家對公共議題的集體意見表達，只是一般的集會結社。「中共在台代言報」無感於中國自由度僅九分，竟拿死亡天文數字的文革來污衊自由度九十四分的台灣的公民集會。

中國既然有能力上月球，卻無能力民主化！等你們自由度從九分提升為九十分時，我這個「台獨頑固份子」幫你們宣傳「統一」如何？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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