自由開講》給偏鄉教師多一點幸福感

◎林彥佑

每每到了期末，便是各校新年度的職務調查，想當然爾，有多數的老師想從行政端「下來」教學端。（其實筆者不喜歡用「下來」這個語詞，因為這代表行政在上，教師在下）; 這還不打緊，到了八月底即將開學之際，又有一波偏鄉找不到行政、找不到代理代課老師的浪潮…。

正逢教育部長剛上任，我知道這幾年來，教育當局都很努力在解決教學與行政現場的問題，但仍期盼新官上任，可以落實更多讓教師有感、減少壓力的政策。（資料照）

此際，正逢教育部長剛上任，我知道這幾年來，教育當局都很努力在解決教學與行政現場的問題，但仍期盼新官上任，可以落實更多讓教師有感、減少壓力的政策。筆者曾於偏鄉服務，也因職責走訪偏鄉縣市、學校，聆聽了許多第一線教師的想法。關於教學、行政的問題，筆者想提出一些觀察。

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小學校人數編制少，但行政工作卻和一般學校一樣多，所以不論辦各式課程、活動，常常捉襟見肘。有些導師身兼行政，根本無心無力照顧學子、經營班級。有些兼行政職的導師也沒時間去研習，因為路程遠、行政與班務兩頭燒。這幾年常提及的行政減量，就筆者所聞，似乎沒有預期的有感；建議可以再思考如何讓現場教師更有感。

許多偏鄉學校的師資，並非正式老師。有些學校的代理代課教師來自於多次招考（曾聽過招考十幾次的），所以也許沒有教師證、沒有修過教育學程，甚至沒有大學畢業；而偏偏在偏鄉，若要在課後修習教育學程，來回的車資與時間都是問題，而小校人力吃緊，課餘要去修習也成了問題。何況有的師培機構規定，若要修習教程，必須以全職生的身分進修，亦即代課老師必須放棄教職，才能取得學分；如此一來，該怎麼謀生呢？近日有關偏鄉代理教師取得學程之研議，期盼對偏鄉教師有所助益。

偏鄉的教師，有很多都是新考上的教師，他們或許很有熱情，但在經驗與專業上可能仍不成熟，因此往往要到市區研習，便大費周章；而周六日的研習，常常又是偏鄉老師想回家鄉的時候。或許有人說，那就聘請講師過來，然而講師願意上山下海嗎？用線上研習的效果好嗎?所辦的研習，是否真的是老師想要的內容？或者，只是滿足行政要求的研習?

偏鄉學校面臨兩種問題，人少、錢多。因為許多民間團體看到偏鄉，總會挹注經費，但無法挹注人力。但經費多，活動就多，往往小學校為免於裁併校，會發展特色課程，吸引媒體增加曝光，以減少裁併的可能，長期下來，孩子可能課外活動多，但學科基本能力不足，這樣是好是壞，見仁見智，就看家長是否可以接受；但第一線的教師，可能面臨課程上不完、孩子成效低落，從而無法提升教師成就感。

偏鄉教師流動率高，有大半原因是同酬不同工（甚至更多工），如果可以透過一些法令，合理編列經費，讓偏鄉教師有所補貼，於情於理均合法，相信必能穩定師資。剛考上的許多年輕老師，到了偏鄉，規定綁約三到六年，「青春已逝」，也是能否留住的原因之一。

願新教育部長上路之際，除了關注課程，也別讓老師過勞吧！ 部長所提出的教育理念為:「學生少擔心，教師少壓力，家長少擔憂」，筆者深表認同，也期待能有效且落實。

（作者為國小教師兼輔導員）

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