晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》給偏鄉教師多一點幸福感

2024/06/29 11:00

◎林彥佑

每每到了期末，便是各校新年度的職務調查，想當然爾，有多數的老師想從行政端「下來」教學端。（其實筆者不喜歡用「下來」這個語詞，因為這代表行政在上，教師在下）; 這還不打緊，到了八月底即將開學之際，又有一波偏鄉找不到行政、找不到代理代課老師的浪潮…。

正逢教育部長剛上任，我知道這幾年來，教育當局都很努力在解決教學與行政現場的問題，但仍期盼新官上任，可以落實更多讓教師有感、減少壓力的政策。（資料照）

此際，正逢教育部長剛上任，我知道這幾年來，教育當局都很努力在解決教學與行政現場的問題，但仍期盼新官上任，可以落實更多讓教師有感、減少壓力的政策。筆者曾於偏鄉服務，也因職責走訪偏鄉縣市、學校，聆聽了許多第一線教師的想法。關於教學、行政的問題，筆者想提出一些觀察。

小學校人數編制少，但行政工作卻和一般學校一樣多，所以不論辦各式課程、活動，常常捉襟見肘。有些導師身兼行政，根本無心無力照顧學子、經營班級。有些兼行政職的導師也沒時間去研習，因為路程遠、行政與班務兩頭燒。這幾年常提及的行政減量，就筆者所聞，似乎沒有預期的有感；建議可以再思考如何讓現場教師更有感。

許多偏鄉學校的師資，並非正式老師。有些學校的代理代課教師來自於多次招考（曾聽過招考十幾次的），所以也許沒有教師證、沒有修過教育學程，甚至沒有大學畢業；而偏偏在偏鄉，若要在課後修習教育學程，來回的車資與時間都是問題，而小校人力吃緊，課餘要去修習也成了問題。何況有的師培機構規定，若要修習教程，必須以全職生的身分進修，亦即代課老師必須放棄教職，才能取得學分；如此一來，該怎麼謀生呢？近日有關偏鄉代理教師取得學程之研議，期盼對偏鄉教師有所助益。

偏鄉的教師，有很多都是新考上的教師，他們或許很有熱情，但在經驗與專業上可能仍不成熟，因此往往要到市區研習，便大費周章；而周六日的研習，常常又是偏鄉老師想回家鄉的時候。或許有人說，那就聘請講師過來，然而講師願意上山下海嗎？用線上研習的效果好嗎?所辦的研習，是否真的是老師想要的內容？或者，只是滿足行政要求的研習?

偏鄉學校面臨兩種問題，人少、錢多。因為許多民間團體看到偏鄉，總會挹注經費，但無法挹注人力。但經費多，活動就多，往往小學校為免於裁併校，會發展特色課程，吸引媒體增加曝光，以減少裁併的可能，長期下來，孩子可能課外活動多，但學科基本能力不足，這樣是好是壞，見仁見智，就看家長是否可以接受；但第一線的教師，可能面臨課程上不完、孩子成效低落，從而無法提升教師成就感。

偏鄉教師流動率高，有大半原因是同酬不同工（甚至更多工），如果可以透過一些法令，合理編列經費，讓偏鄉教師有所補貼，於情於理均合法，相信必能穩定師資。剛考上的許多年輕老師，到了偏鄉，規定綁約三到六年，「青春已逝」，也是能否留住的原因之一。

願新教育部長上路之際，除了關注課程，也別讓老師過勞吧！ 部長所提出的教育理念為:「學生少擔心，教師少壓力，家長少擔憂」，筆者深表認同，也期待能有效且落實。

（作者為國小教師兼輔導員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書