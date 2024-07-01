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自由開講》免簽新政：中共掩蓋高壓統治的幌子！

2024/07/01 12:41

◎張亞柔

中國國務院總理李強6月25日宣布，將澳洲納入中國的免簽證國家名單，並擴大免簽國家範圍至紐西蘭、波蘭等國家，上述國家於今年7月1日至明年12月31日期間，持有普通護照的人員，因經商、旅遊、觀光、探親訪友等原因過境，不超過15天，可免辦簽證入境。儘管中國釋出善意，澳洲政府仍將中國列為高危地區，未降低對國民出訪中國的警告。且中國近來傳出數起襲擊外國人的事件，（如美國的交換教師在吉林省的公園遭到中國男子持刀襲擊、江蘇失業男子砍傷日本母子等）。這些事件使在中國生活的外國人，對自身安全感到擔憂，認為中國政府應制定「反種族主義法」，禁止民眾於社交媒體上散播仇恨言論，避免外國人在中國的生活安全成為各國的隱憂。

儘管中國釋出善意提出對澳洲免簽政策，澳洲政府仍將中國列為高危地區，未降低對國民出訪中國的警告。（彭博）

中共面對境內的經濟下滑、外資撤離、外國遊客減少等問題，使中共當局感到緊張不安，為了減緩境內壓力，中共刻意頒布「懲治台獨22條」，使用強硬手段，逼迫我國就範，轉移大陸人民關注焦點；與此同時，透過對外國人實施免簽政策，吸引外國遊客和商業往來，另一方面又利用「國安法」和「反間諜法」加強對外國人的控制和監視，此種政策上的矛盾，凸顯中共居心剖測、不懷好意，且中國司法不公開、不透明，在在加深外國人在中國的不安全感。

（作者為自由業）

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