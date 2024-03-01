晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》給鍾明軒和鍾明軒們

2024/03/01 11:32

◎林志潔

這兩天除了國會的紛擾外，有兩件事情值得關注，第一件是網紅鍾明軒去中國旅遊，聲稱中國其實很不錯，眼見為憑、讚嘆中國市容壯觀、人民比想像中友善熱情。此影片和言論立刻引發熱議。第二件是前天關於中國籍配偶中華婦女聯合會前理事長和秘書，涉嫌收受中國對台情蒐機關全國台聯會款項，在台發展組織，傳播假訊息等，遭檢方起訴，台北地院審理結果一審無罪。

網紅鍾明軒。（資料照）

將兩件事情綜合起來，有以下幾點需要說明：

第一、就一個單純遊客的觀點，中國的上海北京是國際化城市，肉眼可見的外觀市容繁華，鍾明軒如果單純分享旅遊見聞以及對城市的觀察，大家可以理解。

第二、問題在鍾明軒並不是一般的遊客。他在言談中提到自己的國家認同與曾有的仇中言論。依據中國的反間諜法和國家安全法，我必須說，鍾明軒你的言論非常可能構成，要被逮捕審判，全繫於中國政府是否要發動而已。依據中國新的反間諜法和國家安全法，一般民眾不論拍照、攝影、用GPS地圖、在網路上搜尋官方或當地企業資訊，與當地人聊天訪談、參加宗教活動等等，都可能被以影響國家安全為由被逮捕或拘留，執法彈性很大。鍾明軒沒有遭到刁難，無非是中國政府要容留一些樣版、來擴大宣傳。自身陷入高度危險而不自知的鍾明軒，若還造成一種鼓勵風氣，誤導赴中旅遊的國人效仿其行為，會使國人面臨中國的處罰。

第三、中國的法治不是西方的法治，我們起訴國安法可能會無罪，那是因為我國有司法獨立審判的憲法保障。中國法和習近平再三宣示，中國絕對不可能仿效西方走三權分立和司法獨立的路線，還宣稱要以法律為武器，積極參與國際規則的制訂，要做全球治理的推動者和引領者。因此，如果鍾明軒們因為違反中國的國安法或反間諜法，遭到中國的逮捕審判，請不要以為會有如同我國司法一般，獲判無罪的可能。（我們的國安法和反滲透法在舉證上的困難也是要處理，這個需要另外為文討論。）

一個國家如何定義民主、人權、法治，要看的，不是他如何對待立場與其相同的人，而要看其如何對待立場與其不同的人。中國要發展高科技、發展旅遊觀光，各位遊客和高科技人才，各位的目的和中國政府的目的是一致的，中國政府歡迎各位都來不及了，當然不可能壓迫或殘害各位。各位要看的，應該是那些與中國政府立場不同的知識分子、維權律師、希望落實企業人權的國際企業，在中國遭到打壓、被濫行逮捕、搜索的情況。這一點，是個人身家性命與台灣安全的問題，希望鍾明軒和鍾明軒們要能牢牢記住。

（陽明交通大學特聘教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書