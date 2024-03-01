自由開講》給鍾明軒和鍾明軒們

◎林志潔

這兩天除了國會的紛擾外，有兩件事情值得關注，第一件是網紅鍾明軒去中國旅遊，聲稱中國其實很不錯，眼見為憑、讚嘆中國市容壯觀、人民比想像中友善熱情。此影片和言論立刻引發熱議。第二件是前天關於中國籍配偶中華婦女聯合會前理事長和秘書，涉嫌收受中國對台情蒐機關全國台聯會款項，在台發展組織，傳播假訊息等，遭檢方起訴，台北地院審理結果一審無罪。

網紅鍾明軒。（資料照）

將兩件事情綜合起來，有以下幾點需要說明：

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第一、就一個單純遊客的觀點，中國的上海北京是國際化城市，肉眼可見的外觀市容繁華，鍾明軒如果單純分享旅遊見聞以及對城市的觀察，大家可以理解。

第二、問題在鍾明軒並不是一般的遊客。他在言談中提到自己的國家認同與曾有的仇中言論。依據中國的反間諜法和國家安全法，我必須說，鍾明軒你的言論非常可能構成，要被逮捕審判，全繫於中國政府是否要發動而已。依據中國新的反間諜法和國家安全法，一般民眾不論拍照、攝影、用GPS地圖、在網路上搜尋官方或當地企業資訊，與當地人聊天訪談、參加宗教活動等等，都可能被以影響國家安全為由被逮捕或拘留，執法彈性很大。鍾明軒沒有遭到刁難，無非是中國政府要容留一些樣版、來擴大宣傳。自身陷入高度危險而不自知的鍾明軒，若還造成一種鼓勵風氣，誤導赴中旅遊的國人效仿其行為，會使國人面臨中國的處罰。

第三、中國的法治不是西方的法治，我們起訴國安法可能會無罪，那是因為我國有司法獨立審判的憲法保障。中國法和習近平再三宣示，中國絕對不可能仿效西方走三權分立和司法獨立的路線，還宣稱要以法律為武器，積極參與國際規則的制訂，要做全球治理的推動者和引領者。因此，如果鍾明軒們因為違反中國的國安法或反間諜法，遭到中國的逮捕審判，請不要以為會有如同我國司法一般，獲判無罪的可能。（我們的國安法和反滲透法在舉證上的困難也是要處理，這個需要另外為文討論。）

一個國家如何定義民主、人權、法治，要看的，不是他如何對待立場與其相同的人，而要看其如何對待立場與其不同的人。中國要發展高科技、發展旅遊觀光，各位遊客和高科技人才，各位的目的和中國政府的目的是一致的，中國政府歡迎各位都來不及了，當然不可能壓迫或殘害各位。各位要看的，應該是那些與中國政府立場不同的知識分子、維權律師、希望落實企業人權的國際企業，在中國遭到打壓、被濫行逮捕、搜索的情況。這一點，是個人身家性命與台灣安全的問題，希望鍾明軒和鍾明軒們要能牢牢記住。

（陽明交通大學特聘教授）

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