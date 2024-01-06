晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》現代「義民」站出來用選票保衛台灣

2024/01/06 17:59

張世賢

1684年清廷將台灣收入版圖後，把台灣視為無足輕重的「化外之地」，不曾認真治理，只知橫征暴斂，讓人民自生自滅，加以駐軍腐化擾民，因而不斷激生民變。在絕大多數由治安問題引起的民變事件中，參與者皆以俗稱「羅漢腳」的游民為主，大多素質不佳，縱橫南北燒殺擄掠，無論閩莊粵莊皆飽受摧殘，對社會秩序破壞甚鉅。

當年腐敗的清廷無力平亂，辛苦渡台尋找新生而已建立了基業的民眾，不甘在這叢林社會裡毀於一旦，只好團結起來自力救濟，無論福佬人、客家人或原住民，皆在大大小小的家園保衛戰中合縱連橫，犧牲了大批壯丁義勇。事後乾隆皇帝頒下「褒忠」之類的匾額嘉勉「義民」，其實是自承無能，必須依賴民眾的協助才得以平亂。那些不具雄才大略的民變首領糾集的烏合之眾，根本不可能革清廷之命，若非所謂的「義民」站出來守護土地家園，造成的後果難以想像。

不幸，經歷清領時代兩百年的騷亂後，目前的台灣人民又同樣面臨土地家園可能被「共產」、自由、民主、人權、法治被剝奪的嚴重危機。七十多年前，因貪腐無度而被「共匪」打敗流亡到台灣的國民黨人，優越感極重且不知悔改陳年惡習，被台灣人民用選票唾棄後，竟厚顏無恥地與昔日死敵「聯共制台」，加上黨國專政期間被它引誘結合的「牛鬼蛇神利益共同體」，企圖以十分卑鄙的手段，合作顛覆本土政黨，以便鎖進「一個中國」後，能擔任「以台制台」的特首和各級幹部。

「東方之珠」的香港一路沉淪，港人的遭遇和西藏新疆種族滅絕式的殖民治理，是給台灣人民示警的清晰明鏡。（AFP）

習近平志大才疏，野心勃勃，違逆潮流登上帝位，一心稱霸世界，亟思併吞台灣做為前進太平洋的跳板，若不幸被他如願以償，台灣必然成為和美日等國對抗的戰場，那才是台灣青年真正的噩夢。而他的劣質施政，已使中國內外交困，本為「東方之珠」的香港一路沉淪，港人的遭遇和西藏新疆種族滅絕式的殖民治理，是給台灣人民示警的清晰明鏡。

想保有自由、民主、人權、法治，拒絕自家的財富被「共產」的台灣人民，當中共和它的在台協力者企圖改變我們的命運時，一定要效法清領時期的「義民」前輩，站出來用現代最有力的文明武器「選票」，護衛我們的美好家園、生活方式和文化傳統。

（本文有關義民的論述，乃根據故宮所藏清朝皇室檔案資料及若干史家的研究）

（作者是退休公務員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書