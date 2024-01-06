自由開講》現代「義民」站出來用選票保衛台灣

張世賢

1684年清廷將台灣收入版圖後，把台灣視為無足輕重的「化外之地」，不曾認真治理，只知橫征暴斂，讓人民自生自滅，加以駐軍腐化擾民，因而不斷激生民變。在絕大多數由治安問題引起的民變事件中，參與者皆以俗稱「羅漢腳」的游民為主，大多素質不佳，縱橫南北燒殺擄掠，無論閩莊粵莊皆飽受摧殘，對社會秩序破壞甚鉅。

當年腐敗的清廷無力平亂，辛苦渡台尋找新生而已建立了基業的民眾，不甘在這叢林社會裡毀於一旦，只好團結起來自力救濟，無論福佬人、客家人或原住民，皆在大大小小的家園保衛戰中合縱連橫，犧牲了大批壯丁義勇。事後乾隆皇帝頒下「褒忠」之類的匾額嘉勉「義民」，其實是自承無能，必須依賴民眾的協助才得以平亂。那些不具雄才大略的民變首領糾集的烏合之眾，根本不可能革清廷之命，若非所謂的「義民」站出來守護土地家園，造成的後果難以想像。

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不幸，經歷清領時代兩百年的騷亂後，目前的台灣人民又同樣面臨土地家園可能被「共產」、自由、民主、人權、法治被剝奪的嚴重危機。七十多年前，因貪腐無度而被「共匪」打敗流亡到台灣的國民黨人，優越感極重且不知悔改陳年惡習，被台灣人民用選票唾棄後，竟厚顏無恥地與昔日死敵「聯共制台」，加上黨國專政期間被它引誘結合的「牛鬼蛇神利益共同體」，企圖以十分卑鄙的手段，合作顛覆本土政黨，以便鎖進「一個中國」後，能擔任「以台制台」的特首和各級幹部。

「東方之珠」的香港一路沉淪，港人的遭遇和西藏新疆種族滅絕式的殖民治理，是給台灣人民示警的清晰明鏡。（AFP）

習近平志大才疏，野心勃勃，違逆潮流登上帝位，一心稱霸世界，亟思併吞台灣做為前進太平洋的跳板，若不幸被他如願以償，台灣必然成為和美日等國對抗的戰場，那才是台灣青年真正的噩夢。而他的劣質施政，已使中國內外交困，本為「東方之珠」的香港一路沉淪，港人的遭遇和西藏新疆種族滅絕式的殖民治理，是給台灣人民示警的清晰明鏡。

想保有自由、民主、人權、法治，拒絕自家的財富被「共產」的台灣人民，當中共和它的在台協力者企圖改變我們的命運時，一定要效法清領時期的「義民」前輩，站出來用現代最有力的文明武器「選票」，護衛我們的美好家園、生活方式和文化傳統。

（本文有關義民的論述，乃根據故宮所藏清朝皇室檔案資料及若干史家的研究）

（作者是退休公務員）

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