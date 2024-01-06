自由開講》「我們一起」競選影片照映出人性的差異

陳慶坤

2024選戰倒數第7天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部2日推出「我們一起，在路上」競選廣告，熱潮持續不斷，截至今5日晚上9點，影片正式突破千萬次觀看，更吸引網友爭相二創趣味梗圖。這部競選廣告是大選以來，足以照映出紅、綠、藍、白陣營「善良與邪惡」的人性差異。 由於影片不帶謾罵，透過溫馨手法呈現蔡英文與賴清德在國家治理的互信與默契，同時也凸顯團隊核心價值以及傳承穩健治理的信念。影片推出後獲得高度迴響，擴散到同溫層以外的藍白陣營，甚至也擴散至海外；不但微博開始討論，連中國異議人士也很有感，紛紛聲援。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部2日推出「我們一起，在路上」競選廣告，熱潮持續不斷。（翻攝自蔡英文IG）

可以說，「我們一起」宣傳的理念是善良VS.邪惡。該片上線後掀起廣大熱潮討論，許多民眾看完後紛紛表示感動落淚，甚至還有網友在臉書舉辦「去海邊把蔡英文接回來」活動；台灣人天生純樸善良這是事實。因此當中國網民將這支廣告貼到微博，更是直接質疑共產帝國一黨獨大，對照、挑戰共產中國習近平永久執政的執念，何時「交棒」的問題。從微博禁評顯示可以看出本片的威力，照映出「紅藍白」牛鬼蛇神無所遁形，彰顯台灣人樸素的良善人性。 影片透過車拍手法，先由蔡英文駕駛、賴清德坐在副駕駛座，再由蔡英文將車子鑰匙交給賴清德，副駕換成蕭美琴，象徵「交棒」的溫馨合理訴求。確實，2024選舉「交棒」更是民主自由VS.極權專制的選擇。紅藍白選戰一開始操作「政黨輪替」，蠱惑著不分青紅皂白的盲目支持者，以為政黨輪替是民主國家的常態？殊不知，「政黨輪替」包裹著共產階級鬥爭的邪惡操作，是打著民主反民主，企圖拉下「捍衛台灣」的民進黨，視為主要的戰略，從「紅藍白」的共同政見，就足以窺見其陽謀！

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相較於國民黨1949年這批自中國流亡到台灣的難民權貴，近半世紀的戒嚴白色恐怖屠殺台灣人，台灣人的苦難記憶猶新，國民黨卻未曾反省！反而對台灣本土政權憎恨與仇視，視民進黨為敵人，卻對消滅它的中國共產黨奉為主子，黨政軍政要寧可淪為上國奴隸。

美國前副總統彭斯（Mike Pence）曾警告，中國正成為一個「邪惡帝國」（evil empire），應該說幾千年的中國文化造就了東方邪惡帝國。那麼作為邪惡帝國在地協力者的藍白政黨，2024大選台灣人要「交棒」給這牛鬼蛇神嗎？ 因此2024選戰象徵捍衛台灣理念的「交棒」，是善良與邪惡的一場人性征戰，宛若西元前5世紀一場邪惡波斯帝國與希臘文明的戰爭，台灣與邪惡的中共對峙，幾乎每天機艦的恐嚇威懾，台灣將與西方民主自由文明共存，並寫下可歌可泣的詩篇！

（台灣教授協會、北社會員）

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