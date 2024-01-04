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自由開講》中共介選台灣人你怎麼不生氣！？

2024/01/04 16:10

陳慶坤

2024總統及立委大選，中共介選鋪天蓋地。中國介入台灣選舉雖然不是第一次，但這一次最嚴重，可以說不擇手段威逼利誘、抹黑，用假訊息影響這場選舉。其急迫性的目的就是要扶持親中政權，以利於實現共產帝國習大皇帝「併吞台灣」一統中國的歷史定位。

針對中國介選，中共12月初在北京召開對台工作會議，由身兼中共中央對台領導小組副組長全國政協主席王滬寧主持，對國際情勢與台灣內部政情變化，下達最新指示，意圖造成「看起來不像介選、不兇、但台灣人會怕」的印象。 要給「台灣人會怕」就是恐嚇，宛如「黑道」恐嚇一般，台灣人你怎麼不生氣！？

2024中共對台介選的作業邏輯一改過去的做法，採取由上而下、系統性、大規模，全面改成「化整為零」的態勢。為強化國台辦、統戰部負責的台灣基層「誘拉」，提供村里長、宮廟人士優惠旅遊介選；甚至調整統戰對象選擇，找台商組織買單捐助親共選舉經費；以金錢誘惑收買在台親中團體或有影響力的個人組織；並對捐助民進黨的台商「查水表」等等恐嚇手段。

中國介入台灣選舉雖然不是第一次，但這一次最嚴重，可以說不擇手段威逼利誘、抹黑，用假訊息影響這場選舉。（路透、歐新社，本報合成）

紅色的恐嚇如火如荼，作為中國在台的協力者國民黨親中舔共，更是不遺餘力的「恐嚇台灣」賣命演出。選前一個月國民黨副主席夏立言再度前往中國，隔天中共即對ECFA（兩岸經濟合作架構協議）採取行動，這就是典型的「裡應外合」；活在黨國幽靈時期的副總統參選人趙少康，3日赴宜蘭輔選還用手機秀出軍方公文，汙衊、攻擊陸軍四支部彈藥庫左營彈藥分庫要找民宅、找地下室、找倉庫囤積彈藥，軍營附近5公里都成為軍火庫，民進黨說和平「真的是請鬼拿藥單」、「投民進黨就是投戰爭」？

面對中共介選、國民黨的「裡應外合」，國共聯手要給「台灣人會怕」，台灣人你怎麼不生氣！？ 總統大選進入倒數決戰階段，民進黨總統候選人賴清德昨天一早站在台北小巨蛋街頭催票強調，中國不是第一次介入台灣選舉，但這一次最嚴重，要粉碎中國介選的最好手段，就是「中國支持誰，就絕對不能讓這個人當選」，否則選舉就會像在選特首。

俗云「國民黨不倒，台灣不會好」，台灣人不用槍砲飛彈，只要用「手中神聖的選票」，就可以粉碎中國惡劣介選，同時讓中國國民黨走進歷史，這就是民主自由的力量！

（台灣教授協會、北社會員）

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