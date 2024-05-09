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新聞線上》柯文哲的操守與廉潔

2024/05/09 05:30

記者陳杉榮

民眾黨主席柯文哲最近很吃癟，除了聲量看不到立委黃國昌的車尾燈，他在台北市長任內的諸多開發案都被質疑官商勾結，議員告到監察院和地檢署，他常說他不貪污，批評「垃圾不分藍綠」，現在被點名指控，而且這些案子的業主「特別巧合」，不是京華城就是新光人壽，一旦操守問題被法院認證，這個黨和這個人，恐怕沒有未來。

柯文哲罵起國民黨和民進黨，義正詞嚴，標榜「白色的力量」，開口光榮城市，閉口進步價值，八年市長，評價兩極。一開始他以政治聖人自居，操守和廉潔掛在嘴上，痛陳前任市長郝龍斌任內有大巨蛋、美河市、松菸、雙子星、三創等「五大案」，說得一口好價值，五大案最後不了了之，大業主反成為柯市府的座上賓和好朋友。台北市民看得清楚，所以柯文哲參選總統在台北市的得票數慘不忍睹。

八年過去了，台北市有沒有成為柯文哲口中的「光榮城市」不知道，反倒是藍綠議員有志一同站出來「算舊帳」。不管是京華城、北士科、台智光，或者南港轉運站BOT案，還是萬大魚果市場改建案，議員指證歷歷，千瘡百孔，問題多多。郝龍斌是過來人，知道很多訣竅，柯文哲和京華城的關係非常特殊，由郝龍斌道來，更是讓人嚇一跳。平常很保守的郝龍斌，開口就直指柯文哲違反危老改建規定，破紀錄提供京華城案最高的容積率，圖利廠商高達上百億元，必須好好調查。

再看柯文哲找新光人壽的吳欣盈出任不分區立委，並成為他參選總統的搭檔，吳欣盈這位政治素人在這麼短的時間扶搖直上，讓人百思不得其解。現在台北市議員一層一層的剝開，讓人發現柯市府和新壽的關係極為綿密，爬梳各項開發案，脈絡一攤開，許多故事就這麼的出現了。議員也指，南港轉運站BOT案至今工程延宕，新壽也未提交預定進度，無異是新壽北士科地上權案的翻版。

柯文哲的崛起曾經是政壇的一個奇蹟，廉潔與操守是支撐他政治生命最關鍵的所在，這也是「小草」支持白色力量的主因。成熟的台灣人早已看穿柯文哲處理五大案的把戲，如今柯深陷京華城、北士科、台智光、南港案、萬大案之中，年輕人正睜大眼睛看怎麼發展，這是涉及利益輸送和官商勾結質疑的案件，檢察官已經列案偵查，柯文哲別想用老招數，以攻擊民進黨政府顧左右而言他的方式規避爭點和疑點，他是不是清白？必須詳細交代清楚。

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