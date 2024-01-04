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新聞線上》棄保和反棄保

2024/01/04 05:30

記者陳杉榮

總統和立委選舉下週六投票，民進黨的賴清德聲勢看好，領先幅度有限，只能樂觀，不容大意。國民黨的侯友宜想贏，唯有操作「棄柯保侯」，才有機會，所以他呼籲集中選票，強調「藍白六點協議」還算數，選後會組聯合政府。柯文哲則是砲轟侯友宜，說侯是「中共支持的人」，作為反棄保的防火牆。

台灣大選是今年全世界最重要的第一場選舉，也是牽動國際秩序，攸關民主聯盟和威權獨裁勢力的拔河，賴清德和蕭美琴若能當選，被視為堅守民主同盟的選擇；如果是在野黨的組合當選，將被國際社會認為是中國勢力介入台灣大選的勝利。國民黨當然不會承認，反批是被抹紅，事實上共產黨對於民進黨所進行各種複合式攻擊，都呈現在全世界面前。

想延續執政的民進黨，一點都大意不得。回顧歷次總統大選，除西元二千年陳水扁在扁連宋三人之爭以三十九．三○％得票率當選外，其他歷次總統當選人都是獲得過半選票，也因此，這次大選局勢非常驚險。雖然有綠營支持者舉二○○八謝長廷敗給馬英九的四十一．五％得票作為「樓地板」，以鼓舞士氣，但二○二○年投給蔡英文的五十七．一三％選票，的確有若干部分早已流失。

侯友宜和柯文哲這兩組候選人，在聲勢上拉鋸許久，中國介選則是非常明顯，賴清德和柯文哲在總統大選辯論會都公開質疑侯友宜，為何中國都是支持侯？「藍白合」破局後，郭台銘匿蹤，侯友宜的聲勢壓過柯文哲，想贏賴清德，則是還有一段距離，唯有操作棄保，才有機會，最後階段，國民黨陣營必然會祭出各種棄保招數，中國則是伺機而動。

柯文哲的角色很特別也很尷尬，追求勝選是他夢想中的目標。說句白話，如果「賴蕭配」當選，侯友宜根本就沒有明天，朱立倫也斷了未來的總統之路，國民黨可能就是兩任台中市長任滿的盧秀燕天下。柯文哲不一樣，只要這次選得漂亮，他可以下次再來，尤其是國會若能有十席的黨團，那是不得了的發揮空間，所以他必須「反棄保」，全力衝高總統票和政黨票。侯柯兩陣營最後的棄保和反棄保，或許會是選前的高潮。

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