《新聞線上》卓榮泰的公婆

卓榮泰。（記者塗建榮攝）

記者陳杉榮

總統當選人賴清德昨天公布由卓榮泰組閣，「大師兄」出任行政院長，朝野有不同評價，也許也跌破許多民進黨人的眼鏡，但政治講究專業，卓榮泰從政數十年，具有相當火候，賴清德打出「安全牌」，必有他的想法。而在「朝小野大」的政治生態中，卓榮泰面對諸多公婆，未來施政步步艱險。

國民黨立院黨團是第一個公婆。蔡英文總統的八年，民進黨「完全執政」，「謙卑謙卑再謙卑」被在野黨批評是空洞的口號，民進黨顯露執政的傲慢，國民黨立委只能做些丟豬腸、鎖大門這種自傷傷人的抗爭，加上問政能混則混也不是太認真，國會運作和議事技巧又不如老謀深算的民進黨團總召柯建銘，吃癟了八年，現在席次多了一心復仇。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委提出許多打著「國會改革」旗號的法案，磨刀霍霍等著賴清德總統上任。這些議案有的伸張立法權，反制行政權獨大，但多數提案涉及違憲擴權，會不會三讀不一定，光是審議過程就是賴政府頭痛的難題。行政部門首長要如何應對國民黨無限上綱的「擴張式監督制衡」，又要贏得民眾支持，這題很難。還有，立法院長韓國瑜是法案能否通過的關鍵，卓榮泰要如何獲得韓院長這位立法院老同事的「議事中立」，要付出多少代價，這題也不簡單。

第二個公婆是民進黨團。雖說都是自家人，民進黨立委面對選區的國民黨縣市長，以及國民黨立委的競爭，必須拿出問政成績，行政院必須配合。而民進黨團已是國會少數，卓榮泰未來的法案和預算，必須先期取得黨籍立委的支持，否則會內亂，未來兩院互動和黨政協調，應該制度化進行，如果還是一條鞭，行政獨大把黨籍立委當成「小漢的」，恐怕半路翻車。

卓榮泰的第三個公婆，就是賴清德總統。卓和賴有交情，有共事經驗，卓協助賴推動政策，不會出現扞格，但人的相處需要磨合，台灣未來面對的各種挑戰更加艱鉅，府院密切同步合作，更加重要。在野黨立委已經把賴清德的「國情報告」列為優先事項，在總統到立法院作國情報告之後，行政院長的角色會再弱化，在野黨冷嘲熱諷見縫插針不會少，卓榮泰務須有此體認。

柯文哲和民眾黨立委也想當卓榮泰的公婆，一來席次有限，分量不足；二來柯文哲的政治信用早已不堪聞問。立法院長選舉這一局，民進黨被擺一道，卓榮泰吃過苦頭。換句話說，有沒有需要把民眾黨當成公婆，卓榮泰就看著辦吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法