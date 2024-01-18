晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》韓院長狂想曲

2024/01/18 05:30

國民黨資深立委韓國瑜出任立法院長的可能性最高。（資料照）

記者陳杉榮

立法院三黨不過半，國會議長誰來當？立委改選，原來完全執政的國會最大黨民進黨剩下五十一席，國民黨加黨友五十四席，民眾黨八席，藍綠白這個席次結構，只要兩黨結盟，可以超穩定，若是另外一種兩黨結盟，也可以超不穩定，以民眾黨主席柯文哲的政治信用，國、民兩黨應該都有戒心。未來的立法院長隨時可能被罷免，雖然還是國會的門面，但誰來當應該不是那麼重要了！

三黨這種席次組合，如果各自為政，各黨團立委選自己的院長，國民黨資深立委韓國瑜出任立法院長的可能性最高。韓國瑜在高雄市長到總統敗北的路上，受到擁戴，也受到唾棄，他曾在孤峰頂上，也曾墜入大海，政壇冷暖，宦途興衰，都在最短的時間經歷，很多反對者睜開眼睛看不起他，很多支持者閉著眼睛支持他，如果他擔任中華民國立法院長，將上演另一齣「政治奇蹟秀」。

民進黨團總召柯建銘何必冷言冷語看待韓國瑜可能當院長，不要酸葡萄心理作祟，因為每次院會九點主持國是論壇，十點主持院會，一定可以改變韓國瑜的作息，「韓院長」也必須調整他的生活節奏。他在選舉中罵民進黨罵得非常爽快，他主持立法院會議必須中立，這是人生的另一種重大歷練和挑戰，「國會百科全書」柯建銘可以坐在台下，好整以暇的觀賞。如果韓國瑜主持議事膽敢不中立，那麼他就會贏得政壇被罷免次數最多的紀錄，他也會下台一鞠躬。

韓國瑜能不能當院長？民進黨完全插不上手，柯文哲可以。如果民眾黨假裝中立，韓國瑜能當多少天院長說不定，但一定可以坐上國會議長寶座。假如民眾黨完全支持國民黨，回到「藍白合」的大家庭，那麼韓國瑜的立法院長可以做得很穩，如果韓國瑜不中立，國民黨轉個頭就沒看見，但是正義凜然充滿熱血的「小草」保證不能容忍，這個壓力就留給民眾黨和柯文哲去承擔。如果民眾黨不爽了，要罷免韓國瑜，那得回頭看看民進黨的臉色，因為民進黨不支持也罷不掉。

假如柯文哲想要民眾黨的人進入政府，要和民進黨合作，那麼游錫堃可以繼續擔任立法院長，這對熱血澎湃的「小草」來說，實在太無趣了，早知道就留在家裡打電動，不要出門投票。不過如果游錫堃當院長，也要隨時準備打包，因為「尖酸柯伯」隨時會翻臉，罷免國會議長將成為他對付賴清德的另一個武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書