新聞線上》韓院長狂想曲

國民黨資深立委韓國瑜出任立法院長的可能性最高。（資料照）

記者陳杉榮

立法院三黨不過半，國會議長誰來當？立委改選，原來完全執政的國會最大黨民進黨剩下五十一席，國民黨加黨友五十四席，民眾黨八席，藍綠白這個席次結構，只要兩黨結盟，可以超穩定，若是另外一種兩黨結盟，也可以超不穩定，以民眾黨主席柯文哲的政治信用，國、民兩黨應該都有戒心。未來的立法院長隨時可能被罷免，雖然還是國會的門面，但誰來當應該不是那麼重要了！

三黨這種席次組合，如果各自為政，各黨團立委選自己的院長，國民黨資深立委韓國瑜出任立法院長的可能性最高。韓國瑜在高雄市長到總統敗北的路上，受到擁戴，也受到唾棄，他曾在孤峰頂上，也曾墜入大海，政壇冷暖，宦途興衰，都在最短的時間經歷，很多反對者睜開眼睛看不起他，很多支持者閉著眼睛支持他，如果他擔任中華民國立法院長，將上演另一齣「政治奇蹟秀」。

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民進黨團總召柯建銘何必冷言冷語看待韓國瑜可能當院長，不要酸葡萄心理作祟，因為每次院會九點主持國是論壇，十點主持院會，一定可以改變韓國瑜的作息，「韓院長」也必須調整他的生活節奏。他在選舉中罵民進黨罵得非常爽快，他主持立法院會議必須中立，這是人生的另一種重大歷練和挑戰，「國會百科全書」柯建銘可以坐在台下，好整以暇的觀賞。如果韓國瑜主持議事膽敢不中立，那麼他就會贏得政壇被罷免次數最多的紀錄，他也會下台一鞠躬。

韓國瑜能不能當院長？民進黨完全插不上手，柯文哲可以。如果民眾黨假裝中立，韓國瑜能當多少天院長說不定，但一定可以坐上國會議長寶座。假如民眾黨完全支持國民黨，回到「藍白合」的大家庭，那麼韓國瑜的立法院長可以做得很穩，如果韓國瑜不中立，國民黨轉個頭就沒看見，但是正義凜然充滿熱血的「小草」保證不能容忍，這個壓力就留給民眾黨和柯文哲去承擔。如果民眾黨不爽了，要罷免韓國瑜，那得回頭看看民進黨的臉色，因為民進黨不支持也罷不掉。

假如柯文哲想要民眾黨的人進入政府，要和民進黨合作，那麼游錫堃可以繼續擔任立法院長，這對熱血澎湃的「小草」來說，實在太無趣了，早知道就留在家裡打電動，不要出門投票。不過如果游錫堃當院長，也要隨時準備打包，因為「尖酸柯伯」隨時會翻臉，罷免國會議長將成為他對付賴清德的另一個武器。

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