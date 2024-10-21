曹興誠八不居士》評朱立倫的近日發言／死水文化和嗜血蠻族

朱主席要台灣人去認同中華民族，卻不知歷史上並沒有「中華民族」，他們認來認去，結果只是把中共國認成了「祖國」，變成赤裸裸的認賊作父！

◎曹興誠

國民黨原來堅決反共，他們的初心是消滅「萬惡的共匪」，強調漢賊不兩立；可謂大義凜然！

可惜這個黨的高階黨工現在早已喪失了黨魂。他們不僅不反共了，還成了中共的傳聲筒，侵略台灣的馬前卒。

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這些人不肯承認自己背信忘義、失去黨魂；卻老是講些邏輯不通、缺乏常識的話，來混淆視聽。

國民黨主席朱立倫近日表示：「中華民國不是一個名稱，中華民國是一個整體，《中華民國憲法》是最重要的基楚，如果每天在違憲，那就不是中華民國了」。

國民黨主席朱立倫。（資料照）

我們知道，一個國家構成的要素，有土地、人民、政府、和主權四項。憲法絕不是朱主席所謂的「國家最重要的基礎」。

美國開國元勳，第三、第四任總統Thomas Jefferson 曾經說，憲法應該每20年修改一次，以免讓前代人的過時想法影響到後代人的發展。

朱先生所說的違憲，是批評賴總統說的「兩國互不隸屬」。朱先生堅持兩岸只有一個中國。這裡的問題是，「一個中國」意味著「漢賊不兩立」，兩中必須除去一個，剩下一個。台灣憲法裡的「一個中國」，指的是中華民國；要遵守憲法，就要努力去消滅中共國。朱先生如果不主張消滅中共國，卻堅持一個中國，那就是要幫助中共來消滅中華民國。

馬英九要台灣人相信習近平而反對台灣人自己選出的總統，這就是他的「一個中國原則」，大家都懂他在說什麼了吧？

馬英九要台灣人相信習近平而反對台灣人自己選出的總統，這就是他的「一個中國原則」，大家都懂他在說什麼了吧？（資料照）

朱先生又說，「不要忘了，中華民國所有國民都要有重要的根、本，我們的根是中華文化，我們的本是炎黃子孫、中華民族」。

19世紀大哲學家黑格爾曾經說，「中國的歷史只是君主覆滅的一再重複而已，任何進步都不可能從中產生」；黑格爾又說：「中國人缺乏獨立意識和自省精神，說謊成性、喜歡抄襲；歷史進程如一潭死水；客觀存在的「傳統」，就像黑洞般，把哪怕曾一度出現過的進步拉回頭」。

台灣人何其幸運，自1950年至今，和中共國互不隸屬，所以我們躲開了中國文化那潭死水和黑洞。400年來，台灣受到了多元文化的影響，包括西班牙、荷蘭、日本和美國等文化。朱主席希望我們忘掉美麗多元的文化來源，回歸到那個不可能產生任何進步的「死水文化」，顯示他對歷史和文化極度無知。

朱主席又說，台灣人的本，是炎黃子孫、中華民族；要大家回去認同「中華民族」。

問題是，所謂「中華民族」是清末梁啟超創造的名詞，如果我們回顧三河流域的歷朝歷代，我們找不到哪個民族叫「中華民族」。

我們知道，隋代、唐代是鮮卑人主政，宋代皇族是源自突厥的沙陀人，元代統治者是蒙古人，明代皇室是回族，而清朝則是滿族人的天下。

以上的蒙古族、回族、滿族、乃至現在中共國的黃俄族，無不殘忍嗜血，喜歡大規模地虐殺百姓，可謂「嗜血蠻族」。像中共就已經造成8000萬以上的人非自然死亡。現在中共對台灣人除了不停地進行武力威脅，還不斷的以「殺光、嚴懲」等字眼來進行恐嚇，盡顯其蠻族嘴臉。

大部分台灣人既然已經逃離了那個野蠻的三河流域，可以好好發展自己真善美的文明，有什麼道理要回頭去認同那些「嗜血蠻族」呢？

朱主席要台灣人去認同中華民族，卻不知歷史上並沒有「中華民族」，他們認來認去，結果只是把中共國認成了「祖國」，變成赤裸裸的認賊作父！

這個失去了黨魂的幫派，現在只能以所謂「反對台獨」和「守護中華民國」作為其存在的遮羞布。但他們故意不講，中華民國要存活，需要有台灣這塊土地。如果台灣不是獨立的，而是屬於中共的，那中華民國無處容身，不就立刻滅亡了嗎？說要守護中華民國，卻主張把中華民國的容身之地送給中共。他們講出這種騙人的邏輯，卻臉不紅、氣不喘，毫無羞恥之心。可見經常去朝拜中共國的人，就會受到「死水文化」和「嗜血蠻族」的影響，變得邏輯顛倒、說謊成性。

台灣的大山，遠高於三河流域的五嶽，台灣面對的太平洋也遠大於中共國的北海東海和南海。在民主自由的環境裡，台灣人可以培養出真善美和智仁勇的文化，可以拋棄舊日千年帝國的陰暗，迎向光明民主的未來。那些想把台灣拉去認同中共、接受中共統治的幫派們，請你們滾回中共國，不要再在台灣搗蛋作亂，好嗎？

本文經授權轉載自曹興誠臉書：評朱立倫的近日發言／死水文化和嗜血蠻族！

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