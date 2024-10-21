晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 媒體

曹興誠八不居士》評朱立倫的近日發言／死水文化和嗜血蠻族

朱主席要台灣人去認同中華民族，卻不知歷史上並沒有「中華民族」，他們認來認去，結果只是把中共國認成了「祖國」，變成赤裸裸的認賊作父！
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2024/10/21 13:58

◎曹興誠

國民黨原來堅決反共，他們的初心是消滅「萬惡的共匪」，強調漢賊不兩立；可謂大義凜然！

可惜這個黨的高階黨工現在早已喪失了黨魂。他們不僅不反共了，還成了中共的傳聲筒，侵略台灣的馬前卒。

這些人不肯承認自己背信忘義、失去黨魂；卻老是講些邏輯不通、缺乏常識的話，來混淆視聽。

國民黨主席朱立倫近日表示：「中華民國不是一個名稱，中華民國是一個整體，《中華民國憲法》是最重要的基楚，如果每天在違憲，那就不是中華民國了」。

國民黨主席朱立倫。（資料照）國民黨主席朱立倫。（資料照）

我們知道，一個國家構成的要素，有土地、人民、政府、和主權四項。憲法絕不是朱主席所謂的「國家最重要的基礎」。

美國開國元勳，第三、第四任總統Thomas Jefferson 曾經說，憲法應該每20年修改一次，以免讓前代人的過時想法影響到後代人的發展。

朱先生所說的違憲，是批評賴總統說的「兩國互不隸屬」。朱先生堅持兩岸只有一個中國。這裡的問題是，「一個中國」意味著「漢賊不兩立」，兩中必須除去一個，剩下一個。台灣憲法裡的「一個中國」，指的是中華民國；要遵守憲法，就要努力去消滅中共國。朱先生如果不主張消滅中共國，卻堅持一個中國，那就是要幫助中共來消滅中華民國。

馬英九要台灣人相信習近平而反對台灣人自己選出的總統，這就是他的「一個中國原則」，大家都懂他在說什麼了吧？

馬英九要台灣人相信習近平而反對台灣人自己選出的總統，這就是他的「一個中國原則」，大家都懂他在說什麼了吧？（資料照）馬英九要台灣人相信習近平而反對台灣人自己選出的總統，這就是他的「一個中國原則」，大家都懂他在說什麼了吧？（資料照）

朱先生又說，「不要忘了，中華民國所有國民都要有重要的根、本，我們的根是中華文化，我們的本是炎黃子孫、中華民族」。

19世紀大哲學家黑格爾曾經說，「中國的歷史只是君主覆滅的一再重複而已，任何進步都不可能從中產生」；黑格爾又說：「中國人缺乏獨立意識和自省精神，說謊成性、喜歡抄襲；歷史進程如一潭死水；客觀存在的「傳統」，就像黑洞般，把哪怕曾一度出現過的進步拉回頭」。

台灣人何其幸運，自1950年至今，和中共國互不隸屬，所以我們躲開了中國文化那潭死水和黑洞。400年來，台灣受到了多元文化的影響，包括西班牙、荷蘭、日本和美國等文化。朱主席希望我們忘掉美麗多元的文化來源，回歸到那個不可能產生任何進步的「死水文化」，顯示他對歷史和文化極度無知。

朱主席又說，台灣人的本，是炎黃子孫、中華民族；要大家回去認同「中華民族」。

問題是，所謂「中華民族」是清末梁啟超創造的名詞，如果我們回顧三河流域的歷朝歷代，我們找不到哪個民族叫「中華民族」。

我們知道，隋代、唐代是鮮卑人主政，宋代皇族是源自突厥的沙陀人，元代統治者是蒙古人，明代皇室是回族，而清朝則是滿族人的天下。

以上的蒙古族、回族、滿族、乃至現在中共國的黃俄族，無不殘忍嗜血，喜歡大規模地虐殺百姓，可謂「嗜血蠻族」。像中共就已經造成8000萬以上的人非自然死亡。現在中共對台灣人除了不停地進行武力威脅，還不斷的以「殺光、嚴懲」等字眼來進行恐嚇，盡顯其蠻族嘴臉。

大部分台灣人既然已經逃離了那個野蠻的三河流域，可以好好發展自己真善美的文明，有什麼道理要回頭去認同那些「嗜血蠻族」呢？

朱主席要台灣人去認同中華民族，卻不知歷史上並沒有「中華民族」，他們認來認去，結果只是把中共國認成了「祖國」，變成赤裸裸的認賊作父！

這個失去了黨魂的幫派，現在只能以所謂「反對台獨」和「守護中華民國」作為其存在的遮羞布。但他們故意不講，中華民國要存活，需要有台灣這塊土地。如果台灣不是獨立的，而是屬於中共的，那中華民國無處容身，不就立刻滅亡了嗎？說要守護中華民國，卻主張把中華民國的容身之地送給中共。他們講出這種騙人的邏輯，卻臉不紅、氣不喘，毫無羞恥之心。可見經常去朝拜中共國的人，就會受到「死水文化」和「嗜血蠻族」的影響，變得邏輯顛倒、說謊成性。

台灣的大山，遠高於三河流域的五嶽，台灣面對的太平洋也遠大於中共國的北海東海和南海。在民主自由的環境裡，台灣人可以培養出真善美和智仁勇的文化，可以拋棄舊日千年帝國的陰暗，迎向光明民主的未來。那些想把台灣拉去認同中共、接受中共統治的幫派們，請你們滾回中共國，不要再在台灣搗蛋作亂，好嗎？

本文經授權轉載自曹興誠臉書：評朱立倫的近日發言／死水文化和嗜血蠻族

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書