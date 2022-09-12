自由開講》中國國民黨像共產黨就是「騙」！

陳慶坤

中國國民黨主席朱立倫日前接受「德國之聲」專訪，突然變臉並直接打斷與記者對話，以「時間到了」結束專訪。聯電前董事長曹興誠接受廣播專訪時表示，堂堂一個國民黨主席應對事情，沒有理念、強詞奪理、閃避問題，跟「共產黨一樣」。

事實上，國共兩個兄弟黨本質上都是蘇聯共產黨訓練出來的政黨，可以說，中國共產黨之於中國人，就如中國國民黨之於台灣人一樣。國共兩黨本質的核心問題就是愚民政策「騙」百姓！

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根據新聞報導，中國全國政協機關報「人民政協報」刊出文章表示，宣稱要「正本清源」釐清「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」，甚至直接批判國民黨「偷換概念」。值此9月10日是海基、海協兩會「香港會談」三十年的日子，中共籌備二十大的前夕，在台灣是九合一地方選舉競選活動的熱頭上，中共決定放棄長期以來的模糊做法，改採直掀底牌的「清晰戰略」，中共為什麼要在這個時間點、做這樣的事？

若是說20世紀是一個「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）「騙」的世紀，那麼21世紀已經成為「戰略清晰」（Strategic Clarity）的世紀。原因是中國共產黨的崛起，露出張牙舞爪、窮凶惡極的真面目，20世紀隱藏在「和平崛起」的外衣，已經赤裸的宣稱要「稱霸世界」，中共已經不再使用「戰略模糊」欺騙世界；這也是迫使美國逐漸轉向清晰戰略，重新建構美中台三角關係的直接原因。

然而，一個在台灣號稱「百年政黨」的中國國民黨，顢頇的對外在世界變化無感，以其敗逃台灣的流亡心態，愚民策略「繼續騙」下去！從「反共大陸、殺朱拔毛」一路騙到淪為在野黨，依然「衣帶漸寬終不悔」死性不改，「九二共識」荒謬的想欺騙滅亡它的中國共產黨；以「一中各表」欺騙台灣人？

一個在台灣號稱「百年政黨」的中國國民黨，從「反共大陸、殺朱拔毛」一路騙到淪為在野黨，依然「衣帶漸寬終不悔」死性不改，「九二共識」荒謬的想欺騙滅亡它的中國共產黨；以「一中各表」欺騙台灣人？（報社合成／資料照、路透社）

國民黨「騙」稱它是民主自由的政黨，真相是台灣的民主自由與它一點關係都沒有，而且一路阻攔。因為國民黨認為中華民國是他們所建立的國家，所有權屬於國民黨，民主自由勢必滅亡它的黨國。他們罵李登輝「竊國」，蠻橫的將他開除黨籍；2000年台灣第一次政黨輪替，罵陳水扁「竊國」，「是竊國的小偷，把國家偷走，人人得而誅之」；蔡英文總統曾表示盼與「鄰國」和平共存，這個措詞引發罵民進黨「台獨黨」。

蔣介石稱要反攻大陸，朱立倫稱要「和中」，都是「騙」！國民黨企圖在「親美、和中」之間「左右逢源」，但是中共明白表示，沒有「各表」只有「一中」時，中國是沒有中華民國這一選項的，國民黨要何去何從？繼續騙吧？

只是在台灣70餘年「騙」術的成功，導致20世紀歷次民主潮流席捲世界，被壓迫的國家紛紛脫離獨裁政權宣布獨立之際，台灣人依然深陷國民黨統治「騙術」而不疑，致使台灣在21世紀依然是世界孤兒，不是國家的窘境；其次台灣歷年的選舉美其名說是「政黨輪替」，事實是「國民黨不斷復辟」過程，與西方民主國家的政黨輪替不同。這種貽害台灣的禍根，國民黨還繼續「騙」，「騙」選票！？

（藝術工作者）

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