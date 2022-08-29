自由開講》國民黨不亡於台灣也會再亡於中共！

陳慶坤

國民黨28日在桃園市召開第廿一屆第二次全國代表大會，找來所有直轄市、縣市長參選人合體，為今年九合一選戰熱身，向選民訴求「為你拚好日子」？說謊成性的中國國民黨，8月10日副主席夏立言才率領高思博等人前往中國朝聖，搖尾乞憐要飯，與「共匪」同聲「反對台獨」，這樣的國民黨怎麼有可能「為你拚好日子」？

朱立倫在大會致詞時表示，國民黨的路線一定要走「正藍與中間路線」，永遠捍衛中華民國。中華民國簡稱「中國」，挑戰中共「一中」中華人民共和國的代表性，但為何中國共產黨不生氣，反而美國「挺台」卻換來中國軍演，一副窮凶惡極馬上要吃掉台灣的態勢，原因何在？不就是中國國民黨已經無足輕重、氣數已盡了嗎；國民黨還有可被共匪利用，僅存在在台灣製造「內部對立」的剩餘價值，擾亂國際對台灣的評價觀感罷了！

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國民黨全代會28日在桃園市國體大體育館舉行。（取自侯友宜臉書）

其次所謂「正藍與中間路線」本身就是互相對立、矛盾的辯證關係。「正藍」是以中國道統復興中華為職志追求統一。這與1997年中共召開十五大提出「中華民族偉大復興」作為中共執政理想；2012年習近平就任中共中央總書記後更提出「中國夢」，與中華民族偉大復興相結合。這正是國共兩黨居心叵測，何來「中間路線」？向中間力量、年輕世代的方向靠攏，想騙年輕人的選票？

朱立倫聲稱，「維護民主自由及區域和平」這是國民黨的歷史任務，護台灣、保民主、拚未來則是國民黨最重要的價值。真是「錯把馮京當馬涼，夢中說夢兩重虛」？國民黨歷史任務就是「反攻大陸、解救同胞」，把「民主自由」帶回中國大陸！「區域和平」哪是「唱衰台灣」可以換來？不要以為去中國談談「九二共識」就可以與共匪溝通換來兩岸和平，你們當共匪是傻瓜嗎？連「九二共識」之後的「一中各表」都不敢說，還敢對匪談「區域和平」？曹興誠也會笑死台灣！

因此，國民黨的歷史任務，國共的唱和、和談就是將中華民國奉獻給中國，製造「內部對立」促使中共併吞台灣，替中國完成「中國夢」、「稱霸世界」的最後一哩路。這樣的政黨，不在台灣被消滅，台灣被中國併吞一樣會二度亡於中共的歷史重演；而且被消滅後不要以為可以分封爵祿，而是會比第一次亡於中共的下場更是悽慘無比，看看1949年那些投共的國民黨黨軍、將領下場就知道了，更何況太平洋茫茫大海無路可退的！

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，面對中國的武力威脅，台灣人的「選擇」是什麼？在中國眼中「一個民主自由的台灣就是最大的挑釁」。前聯電董事長曹興誠：「我已經決定我會死在台灣，不會死在國外。」世界已掀起反共的決心，中國國民黨這些宵小之鼠輩豈不汗顏！？

（藝術工作者）

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