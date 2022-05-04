自由開講》藍委失控罵「肖仔」， 但「肖仔」正是中國國民黨！

陳慶坤

外交部常次俞大㵢日前在立院報告時表示，「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑，中華民國主權一直存在，屬於台灣2350萬人民」。這樣的論述目前在台灣應是較為周延、理性的說法，但國民黨立委曾銘宗竟被此激怒，質疑「到底是中華民國、中華民國台灣還是台灣？」並多次咆哮「莫名其妙」、「你是肖仔喔！」其實莫名其妙、肖仔正是中國國民黨，是誰造成台灣那麼多國名？

國民黨立委曾銘宗（右）日前為「中華民國台灣」暴怒，並咆哮外交部常務次長俞大㵢（左）「你是肖仔喔」。（本報合成）

國民黨以《開羅宣言》、《波茨坦公告》與《日本降書》，作為建構光復台灣、擁有台灣主權的法律基礎。在白色恐怖戒嚴時期，鋪天蓋地以此洗腦台灣人；高喊「光復臺灣」、「中華民國萬歲」的神話誰敢抗議、吭聲？英國小說家喬治歐威爾（George Orwell；1903－1950）在《一九八四年》一書中提及：「誰控制現在就控制過去」。「話語權」掌握在誰的手裡，誰就能決定社會輿論的走走向。中華民國牢牢掌握台灣「主權」、「治權」的話語權，「台灣地位未定論」踩到了他們的痛腳！

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所謂「話語權」（discourse），就是發言權；但話語權不同於說話權，說話權是自我擁有說話的行為權利，而話語權是語言的含義能夠被確認、懾服的權力。傅柯（Michel Foucault，1926－1984）主張透過語言的內容、所指、意義，探尋它們與所言及的事情、解釋性是如何被建構生產出來的，是如何被偏差的塑造出來；傅柯認為話語權是威權社會權力關係相互纏繞的具體言語方式。因此，戒嚴時期對台灣治權與主權的話語權，黨國是以殖民意識形態將其意義傳播、宰制社會，以此確立其地位與臣服的過程。

可見話語權的本質不是權利（right），而是權力（power）。國民黨極權主義者，以一紙《開羅宣言》對日作戰的新聞公報（Press Communiqué），蠻橫的進行影響、控制，謀取輿論支持，從而達到既定目的，其言語的影響力大小就是話語權的大小。由此可見「台灣地位未定論」在立院的攻防，民進黨顯然還無以掌握台灣的話語權。

雖然台灣號稱為「寧靜革命」成功，也歷經政黨輪替，但民進黨並沒有掌握「話語權」，因為它寄生在中華民國的體制。李登輝以「生命共同體」期待新住民認同；蔡英文總統稱「中華民國台灣」是台灣最大共識，企圖主導、轉移「中華民國」的話語權，希望社會和解、終結藍綠惡鬥，顯然屬於國民黨的中華民國的心態不變。兩黨「以子之矛，攻子之盾」凸顯不是「錯把馮京當馬涼」，而是「夢中說夢兩重虛」的困境！

因此，台灣人的「話語權」何在？儘管國際稱呼我們為「台灣」，「台灣地位未定論」也只是說明台灣妾身未明的事實，但官員被殖民心態還是投鼠忌器、懦弱自稱「中華民國台灣」、「台灣中華民國」不一而足，如此窘態當然被國民黨看破手腳，黨國餘孽還是不屑「台灣就是中華民國」。

國民黨不倒、台灣不制憲，中華民國的幽靈還是與台灣「葛葛纏」，唯有台灣人覺醒，台灣人才可以取回實至名歸的「話語權」！

（大學助理教授）

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