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自由開講》中生團假交流 真宣揚共產黨的極權主義

2024/12/03 08:30

◎ 陳啟濃

馬英九老是假借促進台灣跟中國的了解，安排了青年學生的交流，只是這些交流，往往卻落入了中共的刻意安排，交流只是幌子，宣揚共產黨的極權統治，應該才是事實。中生一句「中國台北」，更是不演了。

馬英九基金會邀請中國學生團抵台交流，中生團11月28日參訪林安泰古厝、台北孔廟，前總統馬英九陪同。（記者塗建榮攝）馬英九基金會邀請中國學生團抵台交流，中生團11月28日參訪林安泰古厝、台北孔廟，前總統馬英九陪同。（記者塗建榮攝）

馬辦這次安排來台灣交流的中國大學生，幾乎全部都有共青團的背景，國民黨卻假裝不認識共青團，國台辦還喊話「台灣到底在怕甚麼？」其實台灣哪是在怕，而是台灣被利用了，被馬英九心中的「統一使命」利用了

共青團成員是中共年輕人的黨員，是中共黨專政統治中國下的附屬組織習近平曾說：「實現中華民族偉大復興的征程上，中國共產黨是先鋒隊，共青團是突擊隊，少先隊是預備隊。」非常明確針對共青團的任務、屬性作出了解釋。朱立倫卻若無其事，假裝對中共的組織不甚明瞭，反咬政府不該搞小動作，不要抹紅。

美國總統拜登曾經要提名一位俄裔索萊擔任美國貨幣監理署長，因為她具有蘇聯共產黨共青團成員的背景，遭到參議院的否決。可見美國雖然是民主國家，共青團對於共產黨的認同與效忠，雖然已經成為過去，但還是可能成為危害國家安全的人事安排，都能夠悍然拒絕給予遏止。

習近平曾說：「實現中華民族偉大復興的征程上，中國共產黨是先鋒隊，共青團是突擊隊，少先隊是預備隊。」共青團的任務就是為中共服務。（美聯社）習近平曾說：「實現中華民族偉大復興的征程上，中國共產黨是先鋒隊，共青團是突擊隊，少先隊是預備隊。」共青團的任務就是為中共服務。（美聯社）


中共的共青團的任務就是為中共服務，中共給予資源與權力，給予他們控制全體中國年輕人的文化生活。因為他們自幼成為少先隊，長期受到中共的洗腦，早已失去思考問題的批判能力，淪為盲從效忠中共的鷹犬。

經過中共刻意安排的人選，包裝成進行文化教育交流的華麗身分，除了沒有任何彼此交流學習觀摩的意義存在，台灣只會成為國際社會的笑話，甚至落個跟中共極權統治表達友善的惡名。

（作者為政治評論員）

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