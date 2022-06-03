自由開講》朱立倫還有臉訪美？捫心自問這幾個問題先！

2024起手式？一黨不治，何以天下為

黃大益

國民黨主席朱立倫展開為期十天的訪美行程，姑且不論此行是否為滿足主席個人的春秋大夢，據朱臉書貼文可知，此行國民黨的目標有三個：

一、 重新與美國搭起溝通的橋樑

二、 保護中華民國與台海的安全

三、 與全世界民主國家站在一起

道阻且長，若要順利達標，朱主席該捫心自問幾個問題：

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朱主席說民進黨在海外長期用一黨之聲，污衊國民黨仇美，但瓜田不納履，李下不整冠，若無上述的錯漏百出，又何來仇美之音。（資料照）

首先，國民黨何時開始與美國漸行漸遠？是1979年的台美斷交嗎，還是去年底放棄用理性與科學數據討論美豬進口議題、一味指稱美國豬是「瘋豬肉」的公投？抑或是美國眾議院議長裴洛西欲訪台，國民黨卻稱「對台灣國防安全沒有實質幫助」？

其次，朱主席想帶領國民黨與世界民主國家站同一陣線，那三年前香港爆發反送中運動，當時的國民黨又是抱持何種立場？更別說朱立倫讚賞本屆金馬獎得獎作品時，恰恰遺漏獲得最佳紀錄片、紀錄香港反送中的《時代革命》。此外，烏克蘭遭受俄羅斯侵略時，國民黨要聲援烏克蘭，卻在臉書張貼顛倒烏國國旗的特效框？想與民主國家站一起，卻頻頻犯民主政黨最低級的錯誤？

第三，也是此趟美國行能期待之處，即是朱立倫會提出何種論述，來證明國民黨有能力保衛中華民國與台海安全？還是老調重彈，搬出已被習近平主張以一國兩制為前提的九二共識，作為台海安全的保證？面對共軍威脅，國民黨是否會更積極支持台灣國防自主的改革措施？直白說，在專制威權與自由民主陣營的抉擇中，國民黨要站在哪一方？

國民黨何時開始與美國漸行漸遠？是1979年的台美斷交嗎，還是去年底放棄用理性與科學數據討論美豬進口議題、一味指稱美國豬是「瘋豬肉」的公投？（資料照）

上述只是國民黨種種問題中的冰山一角，更別說連日來地方首長提名的茶壺風暴；朱主席說民進黨在海外長期用一黨之聲，污衊國民黨仇美，但瓜田不納履，李下不整冠，若無上述的錯漏百出，又何來仇美之音。不免令人感嘆，一黨不治，何以天下國家為。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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