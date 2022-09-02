自由開講》連狗都不如的國民黨！？

陳慶坤

曹興誠說：「你餵狗三日，狗記住終身；台灣人餵養國民黨70幾年，國民黨卻聯共制台，尤其那些不三不四的政客，簡直連狗都不如。」真是道盡台灣人近代歷史，受「黨狗」霸凌的滄桑與不堪！中國國民黨70幾年來興風作浪、作威作福，戕害台灣人的身心靈，其禍害直可「無辜籲天，穢德彰聞。」遠的228大屠殺、白色恐怖等等不說，就論目前國民黨主席朱立倫提出「親美、友日、和陸」的論述，就可以看到國民黨「連狗都不如」。

曹興誠說：「你餵狗三日，狗記住終身；台灣人餵養國民黨70幾年，國民黨卻聯共制台，尤其那些不三不四的政客，簡直連狗都不如。」真是道盡台灣人近代歷史，受「黨狗」霸凌的滄桑與不堪！（資料照）

首先，為著「親美」朱立倫6月初率團出訪美國。各界關注焦點是他拋出國民黨「親美」及「反共」的論述；確實朱立倫在訪美期間表明國民黨「親美不親中」，還在華府引用前總統陳水扁名言稱九二共識為「沒有共識的共識」。老謀深算的朱立倫著眼點就是2022年台灣地方選舉，以及為2024年的總統大選佈局，因為國民黨深知「要親美才有票」；只是一回到台灣馬上露出「親中舔共」的本色，以此欺騙美國人？再說當年「美豬進口」是如何羞辱美國的？當然美國也不是省油的燈，朱立倫註定要在美國受到冷落，夾著「狗尾巴」黯然神傷回台灣。

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其次「友日」，國民黨欺騙美國人當然也會欺騙日本人。7月8日日本前首相安倍晉三遇襲身亡，國民黨看到「友日」的機會來了，機不可失，11日將中央黨部前國旗降半旗以示哀悼，朱立倫表示8月擬赴日參加安倍國葬。向來與中共一丘之貉「仇日」的國民黨，中央黨部前國旗降半貓哭耗子假慈悲，當然引來洪秀柱、趙少康（曹興誠口中的那些不三不四的政客）批評、謾罵，新黨更號召支持者前往國民黨八德大樓前，抗議朱背叛中華民國、有辱國格。這樣的國民黨投機取巧簡直是連狗都不如！

至於荒謬的「和陸」，「和陸」是「和」哪一個國家？國民黨不敢說「和中」，因為屬於國民黨的中華民國也叫「中國」。從這裡就足以見識到「統一」就是國民黨的神主牌，哪有「台灣」的存在？台灣人餵養國民黨70幾年，欺騙台灣人70幾年，連狗都不如！

國民黨主席朱立倫。（資料照）

更狠的是，正當中國對台灣軍事演習仍在緊鑼密鼓威嚇、打壓，竟然主動安排「對台灣有利」的要飯團，前往中國「面聖」，動機令人匪夷所思之餘，還強調此行「不會見中共高官，也不會談及任何政治性議題」，但在中國十天的隔離尚未期滿，黨國中國事務部主任林祖嘉卻迫不及待的視訊，參與在中國鄭州舉行的兩岸關係研討會，並強調國民黨堅持「九二共識、反對台獨」！「和中」夏立言訪中被罵，國民黨稱民進黨吃不到葡萄說葡萄酸，國民黨不怕噎死的話你們就盡量吃吧！

因此，朱立倫：「親美、友日、和陸」缺一不可，才能重獲人民支持？這不也是國民黨70餘年說謊成性的又一場騙局嗎？誠如曹興誠所言：中國是要來消滅你，每天要來消滅你。你不認為他是敵國那就「很蠢」，還要跟他友好？簡直連狗都不如！

（藝術工作者）

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