胡，怎麼說》朱立倫的髮夾彎，明明「聯共反台」卻彎到「親美反共」，騙誰？

朱立倫在美講國民黨「親美反共」，想騙誰啊?他的話攏是假，沒有1個字能信，簡直就是企圖騙死人不必償命!

朱立倫路線就是聯共反台（獨），其實去古未遠，大家記憶猶新。

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去年9月26日，他當選國民黨黨魁後，2019年1月2日提出「一國兩制台灣方案」的中共總書記習近平，拍來賀電，強調九二共識、反台獨，期望國、共兩黨合作，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。朱立倫回復時強調，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作。朱立倫還向習近平告狀，指民進黨執政下，採取「去中」、「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻云云。

習、朱函電交相，國、共兩黨合作，聯共反台（獨）、促統，就是朱立倫路線。在中共定調之下，九二共識、一個中國，就是中華人民共和國；抗拒統一就是獨，台灣是獨、中華民國也是獨，聯共反台（獨）實質上就是「聯共反台」。國民黨只有扈從的份。

朱立倫之後就大力執行國共合作反台（獨），以求向習近平表功，首先就對年青、天然獨的基進立委陳柏惟下手，罷免成功後得意洋洋，接著嗆立委林昶佐:開口閉口就抗中保台，等著被罷掉!!（所幸之後被選民強力揭阻）

反美豬開放進口，朱立倫用全黨之力硬上，不但用瘋豬肉、毒豬肉等沒根沒據的惡毒用語，誣衊含萊多巴胺在容許範圍內的美豬，更任由黨籍立委等人，把一個數字錯了1000倍（把萊克多巴胺的毒性加大1000倍）卻不肯道歉、毫無學術倫理道德的醫生貼文，利用黨的威力到處傳佈、以謊言製造對美豬的恐慌。朱立倫反美豬的目標，就是在離間台美關係，國共兩黨對此一拍即合。（所幸台灣選民用選票否決了反美豬公投、朱立倫執行的國共之謀沒得逞）

最近美國總統拜登公開談到，如中共武力犯台、美國將會出兵援台。中共政權跳腳，國民黨也跟著搞曖昧，不敢站在台灣立場發聲。

以上已在在證明，朱立倫及他領導的中國國民黨，走的是親共反美、聯共反台路線。

再拿中國國民黨兩個「前黨魁」馬英九、洪秀柱，最近的言行佐證，「現黨魁」朱立倫和馬、洪有差嗎？其實根本就是同路人，他們共同的、也競爭的就是「親中舔共」。

前黨魁馬英九的「六四文」，竟大讚中共一黨專政、一人獨裁的習近平「民主」、法治道路正確，引起各方譁然，惡評譏笑湧現，朱立倫至今未對馬的超荒唐言論做出澄清、聲明不代表該黨、更遑論反駁了，等於默默承接了馬的謬論。

另一前黨魁洪秀柱則日前受中共邀請、安排到新疆參訪，正當中共公安部門對新疆維族人士做出嚴重侵害人權、強迫勞動、種族滅絕、宗教迫害、殘酷不仁道的勞改集中營影音「新疆警察文件」流出，引發世界各國強烈譴責中國之際，她接受中共傳聲筒官媒聯訪時，肯定中共在新疆的各種強制及壓迫暴力措施都是必要的、正確的，她說；「我發現新疆和諧歡樂、多元包容，這和美西方炮製的謊言完全不一樣，中國不會被美西方從內部攻破。」、「我看到每個人臉上那種燦爛的笑容和對未來的希望」。

這些話被各國人權工作者及政治觀察家評為，以國民黨前黨魁名號替中共洗白、做中共大外宣工具，只見施暴者中共笑、不見被壓迫的維族哭。朱立倫及黨中央有對洪秀柱的言行，有過1個字的異議、批評嗎？都沒有！也等於默認了！



再論中國國民黨「親美反共」路線的歷史，從2000年時，李登輝因連戰敗選卻被逼迫卸下中國國民黨黨魁後，早已被中國國民黨丟掉20多年了！現在，朱立倫為了選舉，現在的「親共舔共」路線太邪太歪、包袱實在太沉重、揹不動了，趁著訪美時機，好像突然從國民黨廢棄物、垃圾堆裡找出「親美反共」，立刻「資源回收」當法器，帶去美國當做自己的護身符。但是，朱立倫臨時祭出這個「親美反共」的空殼法器，會靈嗎？早就廢棄的，當然不靈！他的話，能信嗎？攏是假啦!當然1個字都不信！美國人不是呆子、台灣人也不是傻瓜！都沒有那麼好騙啦，省省吧，朱黨魁，不要因而誤了你的舔共路!

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