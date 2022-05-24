胡，怎麼說》武衛VS武統，美國亮劍，保台戰略清晰，拜登重重打臉馬統!

兵來將擋、水來土掩！中國武統VS美國武衛，中國對台灣武力併吞統一的企圖，愈是赤裸裸無恥的露出森森利牙，美國出兵保護台灣免於侵略併吞的決心，就愈是戰略清晰！

套句中國愛用的詞兒，就是美國亮劍了!

美國總統拜登昨天訪日，和日本首相岸田聯合舉行國際記者會上，當記者問到，若中國一旦出兵攻打台灣，你願意出兵介入，以保衛台灣？

拜登答:Yes！

記者追問:你願意？

拜登答：（點頭）那是我們做的承諾。（下略）。

請繼續往下閱讀...

拜登的談話，被解讀為美國對台政策已放棄「戰略模糊」、改採「戰略清晰」。說白了，拜登的話就是，中國一旦對台出兵「武統」、美國就會出兵對抗「武衛」台灣。

再看拜登的出兵武衛台灣談話之後，各方又在議論，美國的「一中政策」，到底是變了或是沒變？各方解讀不盡相同，不過，變與不變、模糊或清晰，其實戰略目標都一致，都是維護台海和平穩定，不容中國用軍事武力併吞台灣，這是美國和日本等盟國的核心價值和核心利益所在。美國總統公開表示會出兵保衛台灣，亮出「戰略清晰」，就因為中國武統台灣的企圖更赤裸裸不要臉的示眾，不論拜登講出出兵武衛台灣是階段性策略或是政策大調整，原因及戰略目標都是一致的。

中國每每重彈老調稱，美國打台灣牌是玩火、民進黨政府打美國牌是玩火自焚云云，其實，玩火的就是中共政權，它對台灣在玩的所謂和平、統一、促進，就是武力併吞、吃掉、逼壓的同義詞！習近平如果學普廷殘暴侵略，下場一定慘不可言!

中國對美日歐等國際社會要求不要再援助侵略烏克蘭的俄羅斯、習近平不要充當殘暴的獨裁者、戰犯普廷的幫凶，每每反擊稱，西方國家不應以「家法幫規」強加於中國。其實，家法幫規強加於...，這句詞用來罵中國、罵習近平，才剛剛好而已，俄羅斯的普廷就是以家法幫規為藉口，殘暴侵略烏克蘭，習近平也企圖學普廷，以家法幫規為藉口，武力侵略併吞台灣。

由以上分析再次看清九二共識、一個中國的危險就在這，台灣若承認一中、被當做一個中國的一部分，中共就可以用「家法幫規」來處分台灣及處置2300多萬台灣人民。由此也可看出接受九二、一中的中國國民黨對台灣的危險所在；民眾黨的「兩岸一家親」，同樣會把台灣送入中共家法幫規中，對台灣的危險亦同。

也看看一直在唱衰台灣的馬英九及馬英九們的，馬英九一再唱衰稱，若中共武統，國軍一天就會投降、美軍不會來援云云，其實他們就是不要美軍援台、還要台灣不扺抗就降了，一副迫不急待把共軍當「王師」般迎接、把台灣當禮品進貢、把中華民國淪亡當獻祭，投降嘴臉醜態百出!

拜登的出兵保衛台灣談話，重重打臉馬英九及馬英九們，馬及馬們一再被打臉、臉腫的早已都像豬頭了，卻仍不知羞恥，根本就是被統字黑掉了心的邪惡!







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法