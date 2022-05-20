胡，怎麼說》張善政「猛龍過江」，瞬間被同志打成「過街老鼠」！

朱立倫突襲式提名張善政代表中國國民黨競選桃園市長，原以為打出「猛龍過江」狠招，讓民進黨一時難以招架，不料，藍營自己立刻先炸鍋，不同派系勢力「亂棒齊下」，黨內同志群毆暴打，瞬間把朱立倫、張善政打成一對「過街老鼠」！

「猛龍過江」立馬變「過街老鼠」！都是中國國民黨黨內亂，也許是因那個地方本就鼠輩充斥，即使是龍，也要降格先化身成鼠，再徐圖整合，才能被接受，即使不能再成為強龍，也會成為戰力很強的強鼠。

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問題出在程序正義，藍營各派系炸鍋狠批之下，把朱立倫提名張善政的合法性、正當性都摧毀的差不多了，所餘者軟的只有訴求、哀求、苦求大局為重團結，但是，提名正當性、合程序性被黨內同志猛轟摧毀後，整合的理由很難服人，硬的就是靠黨中央的黨紀強壓了，但提名不依程序突襲，黨紀又算什麼?再來就是張善政的戰力表現，但這要看綠營誰掛帥出馬。

黨有黨章、幫有幫規，黨魁朱立倫突襲式提名，欽定張善政掛帥印出征，跳過黨法幫規，瞞盡黨內各山頭（除了韓國瑜應在局內），正在你爭我奪爭取提名的呂玉玲、羅智強、魯明哲等等，被狠狠的耍了也甩了，不但提名落空，面子更被丟到爛汙泥裡踩，可忍？孰不可忍?！

黨法如幫規，黨魁勢大力強之時，他說了算，他的決定就是黨法幫規，提名張善政這種方式，在過去的中國國民黨提名，簡直罄竹難書，這回為何出大問題，主要原因:

1，朱立倫是弱勢黨魁，卻採強勢突襲提名方式，由一人決定，黨內非朱及反朱勢力藉機反打，警告朱立倫不得藉黨魁之位大包大攬提名權。

2，桃園市長之位，因民進黨現任的鄭文燦將兩任任滿，任內政聲不錯，綠營卻出現後繼人選難尋的狀況，藍營認為機會大好，可以趁機「光復桃園」，呂、羅、魯等分別代表黨內不同勢力角逐，張善政一出，他們的「光復夢」全都落空了。

3，事先消息封鎖的滴水不漏，顯示朱立倫操作突襲提名時，只有極少數最親的人士知道，避免了黨內派系及有意參選者提前發動杯葛阻撓，但也讓他們面子、裡子都沒了，不反彈還不行。這也顯示，朱立倫和黨內馬系、韓系、趙系、軍系等等的互信基礎真的很薄弱。

在Omicron變種病毒如海嘯來襲之時，在此也「大局為重」一下，朱立倫突襲提名張善政風波，讓原全力擴大防疫缺口亂防疫的藍營，暫時放下或減少亂防疫的口水，而把口水噴在黨內自家同志身上，減少了亂防疫的口水及禍源，不能不說也是功德一件啦。不過，侯及侯家軍這次都置身藍營內爆之外，繼續接連砲打中央防疫失職，為自己解壓卸責又搏名聲，顯然政治紅利又賺到了。

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