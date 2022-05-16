胡，怎麼說》疫難如國難，有一種國難財，叫做政治紅利！

台灣目前正遭受Omicron變種病毒風暴狂襲，COVID-19（武漢肺炎）疫情仍在飆升。病毒席捲、大疫當前，疫難如國難，若說「國難當頭」也差不多就是了，卻見有人趁著疫難，大發一種國難財，叫做「政治紅利」！

有人期待「天下大亂、形勢大好」，因為台灣沒有發生重大變動，政治版塊不會有驚天動地大翻轉的機會，這次Omicron變種病毒風暴狂襲，衝破了一切所謂「超前部署」，真的面臨「疫難當頭」了，「台灣疫難，形勢大好」，此時不出手，更待何時？於是有人趁機藉疫難大取大吸政治紅利。

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「人的起落、派系消長、政黨興衰、國家興亡」，層層疊疊、環環相扣，政治人物、派系、政黨都有一種「自私基因」作祟，以己為中心的利益思考，優先次序大扺是:人先於派、派先於黨、黨先於國，「大局為重」大致是講給別人聽、要求對手讓步守分的詞句。

首先，以「國家興亡」來看台灣遭大疫當頭，衝擊當然是負面的，無論是國際形象、抗疫模範生、經濟損失、社會信心、人民生活、生命財產損失、政府效能及信任度（包括中央及地方）等等，整體而言都是「向下修正」，疫難籠罩台灣，沒有紅利、只有黑損。

當然，台灣的綜合國力可算是「本錢雄厚」，人民自主防疫及抗疫意識是很堅強的，鄰國韓國、新加坡等等跟台灣抗疫力相近的國家，在今年初就先疫爆，目前都漸漸走出Omicron變種病毒風暴，台灣一定可以也一定會脫離風暴，而且有很大信心，疫損會比別國少，少些疫損，就是賺到，但要看今後大約一、二個月內，各級政府及人民的抗疫表現了。

其次，以「政黨興衰」來看大疫當頭，Omicron變種病毒風暴直接衝擊執政的民進黨政府，對民進黨來說都是「政治黑損」，防疫做的好，像今年4月之前狀況，是會有一些政治紅利，但誰又能說那不是政府應該做的?4月中到今疫情飆升，目前尚未到峰線，民進黨的綜合形象則走相反方向下跌落，政治黑損的谷底在哪，目前尚難預判，恐怕要年底的選舉才能檢驗。

藍、白兩黨則趁機大吸大取政治紅利，不夠亂也要攪得更亂、像快篩劑之亂、PCR之亂...，錯的、假的消息，只要能打擊民進黨政府，就不管對錯、真假，先大量放出再說，還要硬ㄠ把假的、錯的當成真的，哪管這些錯、假消息，不利台灣防疫?反正只要能打擊民進黨政府、對他們有政治紅利的，錯的假的消息都是好的消息。

疫情飆升，藍、白取得的政治紅利，真的賺很大!反正民進黨在中央執政，一切責任都該負起來，藍、白在地方政府執政，防疫做不好、不配合中央、無能一團亂，那就砲打中央、大罵陳時中，既卸責又兼取反映民意、敢砲打中央的名聲，大吸大取政治紅利。這次Omicron變種病毒風暴中，境內總病例數最多、依人口數比例計染疫率最高的那兩個北市長，最會玩這一套，都是在疫亂中取政治紅利的高手。

又次，以「派系消長」來看，年底市縣長、議員的各政黨初選，和Omicron變種病毒風暴，幾乎都重疊，在疫情衝擊下，藍、綠兩黨內部的派系，都各自動員爭提名、搶位子，不過，雖然蠢蠢欲動，大都也只能伺機而動爭取政治紅利。國民黨內馬系搶桃園市，認為疫爆之下，有機可趁，是爭搶政治紅利動作較大的例子。民進黨內新系與非新系之爭則暗潮汹湧，但因疫情爆炸，全黨都受重擊，派系不敢明搶政治紅利，大都潛地運作。

再次，「人的起落」來看，大疫當頭，情勢會變，但目標不變，有人看今年底市長、縣長之爭，有人則上看2024年總統大選，因政治紅利考量，每每藉防疫進行攻防。

陳時中會成為藍白兩軍眾矢之的，最近更遭亂箭齊射，就是因他被民進黨當做「政治活棋」、也因此被國民黨當做「政治大敵」，台北市長、桃園市長都有人在力推他出戰。之前還有藍委要他顧好防疫、不要去參選台北市長拚蔣萬安，最近則情勢變了，藍委告他、罵他、假消息打擊他，逼他下台...，為的都是搶政治紅利，手段不擇到如此地步。不知陳時中是否有:但是又何奈?或是:早知今日、何必當初默認被當活棋?之感慨。

柯、侯都上看2024年總統，在這波台灣疫難當頭時，都拿到很大的政治紅利（或者說是政治紅利自然流向他們啦）。防疫不談政治，其實背後都是政治，兩人都是箇中高手，馮世寬瞎評柯文哲的防疫表現120分，那應是指取得政治紅利的疫難財的表現吧?柯在這表現的確可圈可點，不過，侯在這點的表現，把政治紅利之取得有嘴化為無形，手法尤勝於柯，應該打130分。

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