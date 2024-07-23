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自由開講》飛踢奈良鹿！中國遊客惡劣行徑惹眾怒！

2024/07/23 13:53

山茶花

近日有一則新聞讓人看了搖頭。關於一個中國籍遊客用飛踢、拍打等方式傷害奈良的鹿，許多網友忍不住大罵「超級沒水準」。

有日本民眾在奈良公園拍影片時，意外目睹中國遊客以肢體暴力攻擊鹿群，影片曝光後，立即在日本網路引發炎上、撻伐。（圖擷取自@Parsonalsecret 社群平台「X」）

這事不禁讓我憶起23年前和外子到日本度蜜月，其中一天我們在富士山漫遊，乘船時聽到身旁的中國籍遊客以濃濃的中國腔說 : 「富士山有什麼了不起的，我們中國有喜馬拉雅山。」

當下，我跟外子忍不住噗哧竊笑，沒錯！喜馬拉雅山是全世界海拔最高的山脈，的確高峻壯麗。但每個國家的河川、山脈和景點都有著不同的特色和文化。若以趾高氣揚的姿態遊山玩水，心情怎會快活呢？

2017年暑假，我們一家四口前往日本京都旅遊，其中一日，正當我們想進到一間古色古香的花園餐廳用餐時，受到老闆冷眼無情地拒絕 : 「不好意思，我們已經打烊了。」所幸，外子反應快，他知道老闆將我們誤認是中國遊客，所以急忙用英文表達 : 「我們來自台灣。」沒想到，老闆的態度180度的急轉彎，並且親切地歡迎我們入內。

電影《海角七號》的女主角田中千繪曾在專訪節目中提到 : 「我很喜歡台灣，台灣擁有溫暖的心和包容的心。」善的力量永遠不嫌多，面對今日中國遊客旅日的脫序事件，台灣人更應該引以為戒。畢竟，台灣的國際形象需要你我共同守護。

（作者為讀者）

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