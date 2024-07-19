自由開講》川普「保護費」論：台灣安全不該是交易籌碼！

◎危妮郝

美國前總統川普再度語出驚人，聲稱台灣應向美國支付「保護費」。此番言論，不僅凸顯其對國際政治與台美關係的淺薄理解，更將台灣的安全視為可供交易的籌碼，令人難以苟同。台灣位處第一島鏈的關鍵位置，在維護區域和平與穩定上扮演著至關重要的角色，絕非僅僅是美國的「保護對象」。

美國前總統、共和黨總統候選人川普（中）近日談及台灣議題時直言，台灣拿走美國所有晶片業務，若要美國提供保護，台灣應該付錢。（歐新社）

台灣的戰略價值：守護第一島鏈的關鍵

台灣位於第一島鏈的核心地帶，扼守著東海與南海之間的戰略通道。這條海上生命線，不僅是日本98%能源運輸的必經之路，也攸關中國海軍進出太平洋的戰略佈局。長期以來，台灣的存在，有效地制衡了中國在東海與南海的擴張野心，維護了區域的權力平衡。

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川普將台灣安全簡化為「保護費」問題，顯然忽略了台灣的戰略價值，以及對維護區域穩定的重要性。台灣並非單方面地接受美國保護，而是與美國以及其他理念相近的國家，共同肩負著守護區域和平的責任。這種合作關係，建立在共同的價值觀和利益之上，而非單純的金錢交易。

柯文哲的務實外交：靈活應對國際變局

針對川普的「保護費」論，民眾黨主席柯文哲一針見血地指出：「是他（美國）要給我們（台灣）保護費？」柯文哲強調，台灣在第一島鏈的戰略地位，使得美國必須仰賴台灣的合作，才能有效地制衡中國。因此，台灣的安全不應被視為交易籌碼，而應建立在平等互惠的基礎之上。

柯文哲進一步指出，美國總統大選結果固然會影響台美關係的發展，但無論誰當選，美國對中國的強硬態度都不會改變。面對瞬息萬變的國際局勢，台灣必須保持靈活的外交策略，才能在美中博弈中找到生存空間，維護自身利益。

台灣的未來：自主與合作並進

川普的「保護費」論，再次提醒台灣，安全不能寄託於任何單一國家，必須建立自身的國防實力，才能在國際社會中站穩腳步。同時，台灣也應持續深化與美國、日本等理念相近國家的合作關係，共同應對來自中國的挑戰。

在這個充滿挑戰的時代，台灣必須堅定地走在自主與合作的道路上，才能確保自身的生存與發展。

（作者為學生）

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