胡，怎麼說》假慈悲外衣下的殘忍，冷血罵聲裡的冷酷！

不捨小生命的離世，慈悲之心，人皆有之!無緣大慈、同體大悲，人人感同身受。

但是，利用人的慈悲心，將小生命不幸染疫殤逝之痛，運用網軍瞬間操作，擴大傳播萬千百倍，做為政治攻擊利器，那不是慈悲心，而是經刻意製造量變、加上政治性質變，只剩披著慈悲的外衣，裡頭盡是極度的殘忍！

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他們帶著恨台灣的仇怨，不惜破壞台灣防疫網，不顧更多的生命恐因他們的惡意所作所為而受害，這是極度自私與殘忍！

當藍白軍、藍白粉們貼上那則「很多孩子走了!...」貼文，聲援製造假消息的內容農場，以及加料、轉貼假消息的郭彥均之時，內容農場產製假消息並傳佈的過程也被揭露，根據IOR台灣資訊環境研究中心調查發現，5月25日到26日至少25個臉書粉專發布首句都是「很多孩子走了!」、內容完全相同的貼文，其中19個粉專貼文時間都在25日15時31分34秒到43秒，瞬間群聚發出內容都一樣的貼文，之後又全部同時刪文，卻轉到藍軍line各群組，在同溫層中傳播更廣。

以上假消息製作及操作過程事實被揭露，顯示這是刻意更惡意的政治操作，假慈悲的外衣撕開，露出的內裡，只見充滿政治鬥爭、打擊到民進黨的報復快意及殘忍。

邪惡常有許多面具、披著各式外衣，其中一個面具、一件外衣就是假慈悲，藍白政客及其粉們換貼對小生命之逝的悼念標籤，其實是對台灣、對拚命努力防疫人員的冷森森詛咒！

藍白政、媒、粉大罵政府「冷血」，無能、忽視小生命的消亡，其實在冷血罵聲裡，曝露的反而是他們的極端冷酷，否則，怎麼會狠心到利用大家對小生命殤逝不捨，做為政治鬥爭攻擊工的具？

跟他們爭論「很多孩子走了」的很多是多少、不是很多...，6位？10位？或引用統計數字說台灣的兒童染疫死亡率在各國最低，即使說破嘴，不但沒有用，更會落入他們原設計好的圈套。他們的政治操作工具，就是運用史達林那句「死一人是悲劇，死一百萬人只是統計數字」的變形，你出聲說明解釋「很多...」如何不對，他們就把你打為史達林式冷血。其實，搞這種操作法的那幫人，才真正是史達林式冷血，還更冷酷！

這一波打擊台灣防疫主攻的是藍軍，白軍也不甘寂寞，柯文哲日前稱中央在北市設松機篩檢站「瞎」指揮、又大罵中央在自由廣場兒童疫苗接種站「白痴」命令，但是稍為了解台北市府防疫無能、窘況百出、民怨很大，中央出手相助是即時救援、市民很急需，而且自由廣場很廣大，兒童接種站、防疫急門診相隔數百公尺，不會交錯重疊，柯文哲口出惡言，只顯示他被自己的政治企圖總統夢蒙了眼、瞎了心、白痴了腦袋！

還有一個侯友宜也是亦步亦趨，反正防疫做不好就全推中央，好像一罵中央就沒他的事!他還在自吹兩個月前就提以篩代隔，但是，從這波疫情曲線來看，如果太早實施以篩代隔，而不是邊控邊共存，疫情早就爆炸，醫療量能才真的會崩潰。

總括的來說，藍白軍打擊的目標，就是台灣的防疫力，他們的目的就是打垮台灣防疫，認為台灣爆發重大疫亂，民進黨政府就會垮台，他們的政治形勢就就會大好。

但是，病毒不會分政治顏色，藍白們競相攻擊防疫指揮中心、打擊台灣防疫力，以緊吃政治紅利，不過，亂防疫之謀如得逞，解除、弱化了台灣的防疫武裝，那些亂防疫的主嫌藍、共嫌白、其他傳播的幫嫌等，難道病毒就不會找上你們？難道不怕遭到病毒大反撲的報應？

但是，在趁疫緊吃政治紅利的當下，他們一心一意的只想著「台灣防疫大亂、形勢大好」，這雖是誅心之論，卻是他們的心魔的實境。

再看他們批評政府的用語「新白色恐怖」，中國國民黨及其同路的親中舔共統派媒體應該先照照鏡子，看什麼是白色恐怖，中國國民黨曾在台灣搞白色恐怖，時間最長、手段最惡毒，言論自由被壓碎成粉末，多少人不幸身陷牢獄，多少人無辜遭槍決，這個黨、這些人可說都曾是打壓言論自由的邪惡專家，現在，黨徒子孫及當年搞白色恐怖、打壓言論自由的共犯媒體，卻指責政府要查辦製造傳布假消息亂防疫，就是所謂「新白色恐怖」，它們根本就是用自己當年專制的血口、亂噴現在的民主台灣!

也看看它們對中共的態度，打壓言論自由比中國國民黨更邪惡、更專家的，就是中國共產黨，藍那個黨及媒體，卻親中舔共到無視於中共在新疆勞改營的殘酷、無視於中共在香港勒死言論自由的殘暴，六四因中共不讓紀念也就埋了、沒了，它們對中共就像三等奴才般聽話，對台灣卻擺出舊權貴統治階級的樣子，還打著言論自由旗號，假裝自首，以掩護背後對台灣野心更大、企圖更邪惡的勢力，真的是反常到妖氣森森!



蘇貞昌是不該對刑事個案講東講西，但是藍白營政治無限上綱到所謂新白色恐怖，根本就政治鬥爭，而且，類似這個的案子，檢調警即使真查辦，到了法官那，經常大開假消息的方便門，大約99%可能判無罪，最多不過判幾個月可易科罰金。他們卻拿新白色恐怖大作攻擊文章、肆無忌憚炒作假消息，亂防疫、亂台灣，那才真的是藍白赤三色結合的恐怖!!

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